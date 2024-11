Mariano Iúdica confirmó su regreso a la televisión como conductor: “Es un programa grande”

Mariano Iúdica | Captura

Mariano Iúdica confirmó su regreso a la televisión como conductor y dio algunos detalles.

Si bien Mariano Iúdica volvió a la pantalla chica recientemente como participante de Bake Off Famosos (Telefe), su último trabajo como conductor fue en 2022 cuando estuvo al frente de La noche del domingo (América TV).

¿Cuándo vuelve Mariano Iúdica a la televisión?

En una nota con Socios del espectáculo (El Trece), el presentador anunció que ya tiene cerrado un proyecto donde su hija Valentina estará a cargo de la producción. “¿Volvés a la tele como conductor?”, le preguntó la cronista. “Sí”, afirmó Iúdica.

Pese a que no ahondó en detalles, describió: “Vuelvo con mi hija como productora. Es un proyecto muy lindo, algo que ya hice antes. Está muy bueno“.

“¿Volvés con la música?”, quiso saber la notera, en referencia a la posibilidad de hacer una nueva temporada de Soñando por cantar. Sin negarlo ni confirmarlo, Mariano expresó: “Va a estar buenísimo… es un programa grande. Está cerrado pero no sé la fecha, no me quiero ir de boca, quiero que todo fluya“.

“Yo tengo lo del hotel en verano y lo del balneario, tengo que producir Luzu… viste como es esto, te dicen ‘a la cancha’ y vamos. Paso algo muy mágico y único, no pasa siempre eso, lo que no quiero es hacerme malasangre y trabajar tanto. Cuando uno puede levantar un poco la pata, es una bendición de Dios“, planteó Mariano Iúdica en referencia a su presente a cargo de un restaurante en Pinamar y la productora de contenidos que inauguró hace poco junto a su mujer, Romina Propato.