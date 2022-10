Mariana Brey expuso a Jorge Rial, en medio de nuevos rumores de romance

MARIANA BREY Y JORGE RIAL | CAPTURA

El viernes pasado resurgieron las especulaciones y la panelista las enfrentó nuevamente.

Mariana Brey y Jorge Rial se ausentaron de Argenzuela (C5N) el viernes 14 de octubre y reavivaron los rumores de romance. “Esto es Argenzuela, que está afectada por un virus, una cepa, que me tuvo a mí fuera de la cancha los primeros tres días de esta semana… pero hoy tiene al conductor, Jorge Rial y a la dama del panel, Mariana Brey, fuera de la cancha”, explicó Mauro Federico al comienzo del programa.

“No voy a hacer ninguna apreciación al respecto. Pero están ambos con algunos problemitas de salud, eso dice el parte médico, así que acá está el resto del equipo”, cerró el periodista.

Ante esto, la panelista de Socios del Espectáculo (El Trece) aclaró en Polino Auténtico (Radio Mitre) lo ocurrido y dijo: “Yo falté porque el viernes me hice una endoscopía y una colonoscopía, recién ahora me estoy recuperando de la sedación. Estaban muchos haciendo especulaciones ¡Y yo estaba en una camilla! A mí de todo esto lo que me preocupa es que le va a espantar las mujeres a él”.

A su vez, Brey expuso al conductor y dijo: “Yo a Rial lo veo muy tranquilo y es muy buen compañero de trabajo ¡Conmigo no pasa nada, pero para mí él anda en algo! No sé por qué me relacionan con él y no con otros con los que trabajé”.

Qué pasó entre Jorge Rial y Mariana Brey

Si bien los protagonistas del rumor desmintieron estar en pareja, Vicky Braier, más conocida como Juariu, compartió en su cuenta de Instagram unas capturas que llamaron la atención.

La influencer expuso un sorpresivo intercambio de mensajes entre Jorge Rial y Mariana Brey y generó revuelo. “¡El día se puso lindo! Me voy preparando para encarar el verano. Voy despertando. Abriendo muy bien mis ojos para no tropezar dos veces con la misma piedra. Ampliaré… ¿Y ustedes cómo se preparan?”, había escrito la periodista en su posteo, junto a dos imágenes muy relajada.

“¿De qué trabajás?”, preguntó con humor Jorge Rial. “Soy influencer, Jorge Rial. ¿Cuenta como trabajo? Ja, ja, ja”, contestó Mariana Brey. Además, estos comentarios coincidieron con que el conductor de C5N está soltero y la panelista alimentó rumores de crisis días atrás, cuando le preguntaron cómo estaba su vínculo con Pablo Melillo, su pareja, y dio una extraña explicación.

Qué dijeron Mariana Brey y Jorge Rial sobre los rumores de romance

“¡Qué quilombo que armamos!”, expresó Mariana Brey, el lunes 29 de agosto en Argenzuela (C5N). Acto seguido, Jorge Rial comenzó a explicar lo ocurrido. “Sábado. Estaba mirando Instagram y ella pone una foto haciendo nada, como hacemos todos. Entonces la veo y me acuerdo de la famosa frase de ella: ‘¿De qué trabajás?’“, introdujo el conductor, recordando dicha frase de la panelista para referirse a los manifestantes de partidos políticos que salen a marchar a las calles.

“Entonces cuando veo la foto le pongo ‘¿de qué trabajás?’ y riéndome. ¡Qué quilombo se armó!”, agregó. “Yo te contesté rápido… cómo les gusta armar quilombo. Para mí que había escasez de noticias el fin de semana y se agarraron de esto…”, sentenció Brey, desmintiendo los rumores.

“¡No necesito novia! ¡Estoy bien solo, no me hinchen las pelotas!”, disparó Rial, también dejando en claro que con su compañera de trabajo no hay intenciones amorosas.