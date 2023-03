María Laura “Cata” Álvarez apuntó contra la producción de Gran Hermano tras su internación: “Somos descartables”

CATA DE GRAN HERMANO | INSTAGRAM

María Laura “Cata” Álvarez preocupó a sus seguidores luego de publicar una foto que la mostraba en una camilla de sanatorio recibiendo suero. En un principio no dio detalles de su situación, pero luego brindó una entrevista donde se refirió a su salud, y apuntó contra la producción de Gran Hermano (Telefe) por su estado.

¿Qué le pasó a La Cata de Gran Hermano?

“El dolor se va con una sonrisa, con un poco de suero”, escribió La Cata sobre la foto que la muestra en una camilla, con una vía en el brazo. Y sumó dos emojis que graficaban lo mal que se sentía.

En diálogo con PrimiciasYa, La Cata habló de su estado de salud y apuntó contra la producción de Gran Hermano por su estado de salud.

“Estoy mejor pero debo cuidarme, la semana próxima deben realizarme una cirugía para que no se vaya a mayores el problema. Pero estoy bien, tratando de cumplir con lo que tengo que hacer pero sin dejar de cuidarme, tal como lo indico la doctora. Todo lo que se manifiesta en el cuerpo es por algo”, dijo la exjugadora del reality conducido por Santiago del Moro.

“Hay un vacío muy grande que se les hace a algunos participantes… Solo se vende a algunos, a otros se los deja en el olvido. Tenes que generar puterio y salir a matar o morir para que te den un espacio. Y lamentablemente es asi. Es lo que vende”, indicó la catamarqueña. Y se diferenció: “No todos somos iguales, y todos tenemos gente que nos quiere y gente que no nos quiere, todos pusimos en juego lo mismo cuando ingresamos a la casa, pero eso no se ve. Hay gente que como participantes nos quiere o no, hay de todo, pero te borran cuando no armás bardo“, lanzó La Cata.

“Nosotros tenemos contrato hasta el final del programa, pero después por dos años es como que dependemos de ellos. Pero somos descartables. En un momento todos éramos jugadores y todos les serviamos de la mima manera, pero ya no. Y todo esto te afecta, todo afecta a todo”, cerró Cata.

¿Qué pasó con Maxi de Gran Hermano?

El exjugador de Gran Hermano, Maximiliano Giudici, dejó en claro su enojo en un video que publicó en TikTok donde apuntó filoso contra la producción del reality por prohibirle ir a la cabina en la cancha de River Plate, club de sus amores, a donde había sido invitado.

“Hola, mi gente hermosa. Bueno, les cuento que acá estamos un poquito tristes, un poquito amargados, por no decir bastante… Porque desde la producción de GH me prohibieron asistir a la invitación a la cancha, a la cabina de transmisión que iba a ser un sueño para mí. ¡Es un sueño para mí!”, empieza diciendo Maxi en el video, haciendo referencia al contrato firmado con Gran Hermano.

“No conozco la cancha. Iba a conocer a Leo Ponzio. Imagínense la ilusión que yo tenía. Estaba en el aire, feliz, y un par de horas antes me llamaron para decirme que no podía asistir por cuestiones de contrato“, detalló el cordobés, y añadió, visiblemente molesto: “La verdad que tengo una bronca, porque no entiendo qué tanto le puede modificar a ellos que yo participe o no de esto, pero así es la vida, eso firmamos emocionados por entrar al programa y ahora hay que bancarla. No entiendo el por qué, pero qué sé yo”, admitió, recordando que aceptó las cláusulas impuestas en el documento que firmaron todos los participantes.

Sobre el final de la grabación, que tiene casi dos minutos de duración, Maxi expresó su deseo de conocer tanto El Monumental como a Leo Ponzio, ícono del club. “Igualmente vamos a sacar la mala onda”.