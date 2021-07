María Becerra hizo explotar la red con el video de “Mi Debilidad”

María Becerra lanzó este jueves 29 de julio su nuevo tema “Mi debilidad”, que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, y ha causado sensación en las redes convirtiendo su nombre y el de la canción en tendencia en cuestión de minutos.

El video fue grabado en el Centro Cultural Kirchner, y en su inicio muestra a María Becerra luciendo distintos vestidos mientras suena una de las canciones más melancólicas que ha escrito. Media hora después de haber lanzado el nuevo tema de María Becerra ya había cosechado 460.607 visualizaciones, y seguía sumando a casa minuto.

“Yo te pegué como un abrojo justo al ladito de mis latido. Y ahora ese maldito hilo rojo, oh. Solamente conecta contigo. Mi debilidad. Solo si ella gritaba: ‘Baby, oh my god’. Vos me saca’ de adentro toda la maldad Y ahora que no estás, solo me siento sad”, reza parte de la canción Mi debilidad.

“Este 29 de julio se estrena una canción que significa mucho para mi, Mi Debilidad. La escribí con cada parte de mi corazón. Es la única canción que lloré al escribir, y es porque su mensaje me moviliza”, revelo en su cuenta de Instagram junto al adelanto del video. Y continuó: “La debilidad, la dependencia, que se puede llegar a sentir por alguien o por algo, y que este tenga el poder de modificar tu día, tu humor, tu esencia. Depende de cada uno tener la fortaleza para que esta situación no se convierta en tu mayor debilidad. ¿Alguna vez se sintieron así?”, planteó a sus millones de seguidores.

Quién es María Becerra

María Becerra y Tiago PZK, en “Cazame”. Foto: YouTube.

Corriendo como una gacela, huyendo de ti aunque me duela. Nos recorre la adrenalina, nos gusta tanto que lastima. Quiero que hoy sientas la presión. Quiero entregarte mi corazón.

Dice parte de Cazame. Junto al tema, se encuentra disponible el videoclip producido por Big One y dirigido por Julián Levy. En el mismo está ambientado en lo que parece ser una selva, y en donde María Becerra encuentra a un Tiago PZK que cayó de su avión.

El joven cantautor tiene 19 años, y es reconocido por su freestyle, como por su variedad de mezclas y géneros musicales. Hace un mes lanzó su último single llamado, Házmelo que supera las 7 millones de reproducciones en YouTube.

La canción se puede escuchar ingresando a este link, o haciendo click en el próximo video:

María Becerraconsiderada como “una voz líder en el movimiento pop urbano de Argentina”, junto a Cazzu, La Jefa. Animal, su parte uno y parte dos; canciones como “High Remix”, con Tini y Lola Indigo, “Miénteme“, con Tini. “Cázame”, con Tiago PZK o “Qué Más Pues”, con J Balvin, la posicionan como una de las artistas urbanas argentinas más influyentes de la actualidad.

Cuenta con cuatro de los cinco primeros puestos del Billboard Argentina Hot 100 y fue destacada recientemente en los Premios Juventud con dos nominaciones: “Mejor Artista Femenina Revelación” y “Mejor Momento de Girl Power”, por su colaboración con Cazzu en “Animal”. También fue nominada a “Mejor Artista Emergente” en los premios MTV MIAW en México.

El pasado 23 de junio, se convirtió en la primera artista latina en firmar con el sello 300 Entertainment, que incluye estrellas estadounidenses del hip-hop como la también artista de Apple Music Up Next, Megan Thee Stallion y Young Thug. La oriunda de Quilmes, al sudeste del Gran Buenos Aires, fue seleccionada por el equipo editorial de Latam como la última artista UP NEXT LATAM 2021, logrando una mayor globalización de su música.

María Becerra, quien recientemente superó las 24 millones de escuchas mensuales en Spotify, se presentará en el teatro Gran Rivadavia, donde realizará 22 funciones los días: 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 y 31 de octubre, y el 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 27 y 28 de noviembre. Según trascendió, el valor de la entrada, que va desde mil a ocho mil pesos, incluye una máscara N95 para evitar la propagación del Covid-19 durante las presentaciones.