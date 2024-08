Maria Becerra habló de los haters durante un concierto en vivo

Hace algunos días María Becerra anunció que iba a dejar las redes sociales a cargo de sus equipos para evitar leer los comentarios hirientes que recibe sobre su estilismo y aspecto físico.

Con un hilo de twitter (X) la cantante aseguró que la constante agresión que recibe la hizo padecer ataques de pánico y afectó a su salud mental y que por eso comunicó su decisión de dejar de interactuar con sus seguidores.

Asimismo la cantante durante su último concierto en España se sinceró con los presentes y habló del tema: “La verdad que, recibir el cariño de ustedes es muy bonito, muy especial. Porque a veces la gente, más que nada en las redes sociales, es muy dañina, no mide las consecuencias de sus palabras y van hiriendo por doquier”, expresó.

Al tiempo que agregó: “Eso nunca me pasó acá sobre el escenario. Sobre el escenario jamás ninguno de nosotros nos hemos sentido ofendidos, jamás nos han lastimado, jamás nos han hecho sentir mal. Así que les quiero agradecer por eso, por ser tan lindo público, por habernos recibido tan bien”, completó haciendo la diferencia entre los distintos públicos.

¿Qué dijo Maria Becerra en sus redes?

“Me voy de esta red social. He luchado mucho con mi salud mental en esta gira por Europa, se siente horrible todo esto, experimenté desde ataques de llanto hasta ataques de ansiedad y pánico”, señaló.

“Es despertarme todos los días y leer miles de cosas ofensivas sobre mí, hablando de mi vida personal, de mis gustos para vestir como si estuviera cometiendo algún crimen y mereciera lo peor cuando solo es mi gusto para vestir. Se meten con mi físico a diario, ¡con todo!”, expresó enojada.

“Yo entiendo que esto forma parte de la fama, entiendo que muchos quieren ayudarme y aconsejarme y ustedes más que nadie saben que los escucho y me importa mucho lo que piensan. Pero llegar al punto de insultarme como lo hacen es inaceptable para mí. No voy a seguir tolerando esto porque me hace muy mal”, advirtió.

“Voy a desintoxicarme de esta red social y de todas. Voy a dejar mi Instagram en manos de mi persona de confianza para que suba las cosas y ya. Volveré a agarrar el celular cuando me sienta capaz de hacerlo. Por el momento solo me ha causado ansiedad y pánico”, cerró.