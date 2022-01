Marcha pidiendo Justicia por Iván De San Segundo jueves 13/1 a las 19 horas.

Pasadas las 22 del jueves, Iván entró al Centenario con una herida de arma blanca en el pecho. Al centro asistencial había llegado a bordo de un taxi, del cual hace pocas horas se conocen sus registros y quién lo conducía.

los familiares de Iván De San Segundo, el joven de 18 años asesinado de una puñalada la noche del jueves frente al shopping Alto Rosario, buscaban a testgos que puedan dar cuenta de lo ocurrido. Y su pedido tuvo resultado en horas de esta tarde cuando tanto el taxista que lo llevó hasta la guardia del Hospital Centenario, como el amigo que lo acompañó en ese vehículo, se presentaron espontáneamente en el Centro de Justicia Penal para declarar ante el fiscal de la causa.

Según voceros del Ministerio Público de la Acusación, tras viralizarse el pedido desesperado que fue replicado por los medios de comunicación, “en la tarde de hoy se tomó declaración al chico que venía con la víctima en la moto y al taxista que lo llevo hasta el Hospital Centenario” y aunque la información está en reserva por medidas ordenadas por el fiscal puede ser que lleve un poco de alivio a la familia.

Pero la realidad dice que la familia aún no sabe cuales fueron realmente los hechos que terminaron con la vida del adolescente y por eso convocan a esta marcha en pedido de investigación y justicia.

La convocatoria es en Junín y Fuentealba a las 19 horas. el pedido de la famlia es de : testigos y cámaras de la zona que ayuden a aportar datos.

El recuerdo de sus amigos en este video: https://www.facebook.com/julidesanse/videos/1078538042981650

Acompañando el sentido video, el amigo del joven asesinado escribió: “Q.E.P.D Ivansito:

“Un día como hoy me quitaron a mi amigo, a mi hermano, a una persona querida por todo su entorno. Hubiese preferido que esta sea una de mis canciones para que bailemos y no para vos, pero la vida siempre nos golpea fuerte siendo así de injusta. Vos no te merecías esto ni en lo más mínimo, una persona buena con valores, siempre alegre con energías”.

“No pude devolverte la remera que me prestaste, pero me la guardo para que siempre estés cerca mío. Volá muy alto mi flaco, dios te tenga en la gloria, mandale un beso a mi nona y decile que ya nos vamos volver a encontrar allá. Te amo para siempre amigo mío“.

Cuando dicen que la solución es no punitiva, lo que producen es esto: Palabras de la Novia de Ivan:

“El dolor jamás se va a ir porque al amor de mi vida no me lo devuelve nadie, pero voy a seguir mostrándote por todos lados hasta que se haga justicia y puedas descansar en paz. Mi ivancito hermoso, tan bueno y siempre haciendo reír a todo el mundo, ya voy a ir con vos ”

Que en este 2022, nos encuentre UNID@S como sociedad y sobre todo a l@s Familiares y Víctimas, para lograr ese pedido histórico: CAMBIAR LAS LEYES Y PROTEGER LA VIDA.

Basta de matar inocentes, la vida no vale nada gracias a los sectores que llevan como bandera la impunidad, el odio, el revanchismo y sobre todo las ideologías políticas por sobre la sangre derramada: socialismo, kircnerismo, macrismo, peronismo TODOS SON RESPONSABLES DE NUESTRO DOLOR, DE TANTAS FAMILIAS DESTROZADAS Y QUE EN LA CALLE SE MATE CON TANTA NATURALIDAD. ♡ JUSTICIA POR TOD@S ♡