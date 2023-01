Marcelo Tinelli y Wanda Nara compartieron el último atardecer del 2022 en Punta: las fotos

Punta del Este fue escenario del encuentro de Marcelo Tinelli y Wanda Nara, quienes compartieron el último atardecer del año en la playa a pura complicidad, y Ciudad logró las fotos de las risas cómplices.

Si bien tanto Wanda como Marcelo están solteros, se trató de una clásica tarde de dos familias amigas, ya que el empresario estaba con Micaela, Candelaria y Lorenzo, mientras que la ex de Mauro Icardi estaba junto a Valentino, Constantino y Benedicto López, y Francesca e Isabella Icardi.

Charla va, mate viene, los más grandes recordaron anécdotas mientras los más chicos se divirtieron a los chapuzones en la costa atlántica uruguaya.

Y para no agotarse, Marcelo Tinelli y Wanda Nara se trasladaron en exclusivos cuatriciclos 4×4 sobre la arena con Kennys Palacios como testigo de todo.

Wanda Nara asegura que Rodrigo De Paul “le escribió a muchas famosas”

Según contó el periodista Ángel De Brito, la empresaria deslizó que mediocampista de la selección argentina habría enviado comentarios “a medio mundo” antes de comenzar su noviazgo con Tini. Los detalles

Wanda Nara se encuentra de vacaciones en Punta del Este, Uruguay.

El futbolista Rodrigo De Paul no sólo es tema de conversación por haberse consagrado campeón del mundo el pasado 18 de diciembre en Qatar, también por la polémica relación con su ex pareja, Camila Homs.

Sin embargo, un nuevo motivo “para el comentario” sobre el 7 de la selección argentina, que denunció penalmente a la modelo por “amenazas y hostigamiento” a través de WhatsApp, comenzó a rosar en las últimas horas.

Ángel De Brito fue quien compartió los chats en los que Camila insultaba al futbolista y a su actual pareja, Tini Stoessel. Pero el periodista también se refirió al comentario sobre De Paul que hizo Wanda Nara.

“Un montón de jugadores casados le escriben a famosas. Wanda Nara me contó que Rodrigo le escribió a medio mundo”, comentó De Brito.

“Potro”, “maduro” y “sorpresas”: Wanda Nara enumeró las “cualidades” de un hombre para enamorarla

La hermana de Zaira enumeró: “Ser inteligente, ser un apasionado por lo que hace, tiene que ser un potro, una persona segura y madura, que me cuide, que me respete y que me haga sorpresas”.

Siguen las idas y vueltas: Mauro Icardi le dedicó un posteo a Wanda, ella lo ignoró y él lo borró

“Wanda le contó a Yanina Latorre que De Paul le había escrito a la China, que De Paul le escribió a muchas chicas famosas. En ese momento yo estaba trabajando en el Bailando”, precisó el conductor de LAM (América)

LAS FOTOS DE WANDA NARA Y MARCELO TINELLI JUNTO A SUS FAMILIAS EN PUNTA DEL ESTE