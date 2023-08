Marcelo Tinelli reveló por qué aún tiene enfrentamientos con Guillermina Valdés

Marcelo Tinelli se encuentra en Paraguay en una gira de medios previo al estreno del Bailando 2023 (América TV) y en una de las entrevistas que dio, reveló el motivo por el que aún discute con Guillermina Valdés.

La periodista paraguaya Silvia Viera entrevistó al conductor para su programa En línea y en LAM transmitieron extractos de la conversación, donde Tinelli este reveló cuál es esa cosa sobre la educación de Lorenzo que hace que tenga desencuentros con Guillermina.

Marcelo se mostró asombrado sobre la forma en la que interactúa la nueva generación mediante a la tecnología: “Una vez invitó a cinco amiguitos a casa a hacer una pijamada y llegaron cada uno con su tablet. Yo entro al cuarto al rato y los veo a cada uno con su aparato sin mirarse. Entonces les dije: ‘chicos, a ver, dejen los aparatos electrónicos, conéctense mirándose a los ojos y me miraron como diciendo ‘qué dice este señor’”.

Asimismo, Tinelli manifestó que la cantidad de horas que Lolo pasa frente a aparatos electrónicos, son parte de las disputas que sostiene con su expareja: “Con Guillermina muchas veces discutimos eso, charlamos, no discutimos… Que ella en su casa no lo deja usar la play, yo lo dejo con un límite de horas, porque si no se queda afuera de un sistema también“.

Coki Ramírez reveló cómo imagina su reencuentro con Marcelo Tinelli

Coki Ramírez, una de las primeras figuras confirmadas para el ‘Bailando 2023’ (América TV), reveló cómo imagina su reencuentro con Marcelo Tinelli, sus expectativas e intenciones con él, transcurridos 12 años sin verse.

“Yo siempre di todo por el programa y la pase muy bien”, le expresó la cordobesa al notero de ‘LAM’ (América TV). Además, Coki se refirió al particular momento en el que se vuelve a ver la cara con el conductor del ciclo, ya que él se encuentra separado de Guillermina Valdés desde abril de 2022.

“Yo estoy soltera y sola. Marcelo, me parece que no está solo nunca. Yo soy lo que Marcelo necesita, hay que ver si él es lo que necesito yo”, soltó con picardía la artista.

Posteriormente, la cantante dio detalles de su vida privada “Yo estoy enamorada de mí. Estoy feliz, disfrutando de mí. Me encanta mi vida, soy una bendecida, no me falta nada. Tengo familia, tengo amor, tengo al público. No paro de laburar”, agregó.

“A él lo escuché decir lo mismo. Energéticamente estamos en la misma, pero no nos vemos físicamente hace 12 años”, indicó, para referirse a que tanto ella como Marcelo, se encuentran en instancias similares ante la vida.

Para cerrar, manifestó las expectativas que siente de cara al reencuentro con Tinelli en el Bailando 2023. “Creo que cuando lo vea voy a estallar de la risa. Ya se me puso la piel de gallina. Hubo algo muy especial, muy divertido y auténtico entre nosotros. Creo que por eso la gente se copó. Fue real”, concluyó la cantante cordobesa.