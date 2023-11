Marcelo Tinelli habló de su relación con Milett Figueroa: “Me pasó algo especial con ella”

Luego de blanquear el romance con Milett Figueroa, Marcelo Tinelli dio una entrevista para el Diario de Mariana, donde habló del romance y se sinceró al respecto y contó cómo fueron esos primeros acercamientos.

“El que dio el primer paso fui yo. No me acuerdo que le puse pero algo más formal”, luego contó: “Yo le escribí y le dije `me encantó verte en la foto, me encantó conocerte”, comentó.

“Se te ve luminoso”, le tiró Mariana que quiso saber: “¿Por qué decidiste apostar ahora al amor?”. A lo que el conductor expresó: “No sé por qué ahora. Esas cosas… yo digo siempre que aprendí en este tiempo a estar soltero, a estar solo. No es que no haya visto a alguna chica, o me haya encontrado con mujeres o amigos o familia”, se sinceró.

Pero la conductora quiso adentrarse más y consultó: “Por algo sabemos de Milett y no del resto, ¿no?”. “Lo que me pasó con Milett no me había pasado naturalmente con otras personas, eso está claro y está a la vista. Salta a la vista porque algo me pasó diferente”, definió Tinelli.

“Cuando vos matcheas con alguien, es diferente a con otras personas y sin desmerecer a alguien, me pasó algo desde el primer día que la vi. La tenía por redes, y como el programa estaba siendo vendido a Perú, Uruguay y Paraguay, íbamos a traer participantes de otros países . Nos ofrecieron a Milett y empecé a buscarla a ver quién era. La buscamos en casa con El Tirri”, contó sobre cómo la descubrió.

“Le echó el ojo, vieron que yo les dije que le echó el ojo”, tiró Mariana a sus panelistas. “El Tirri fue uno de los jefes de casting de La Flia, es muy bueno… yo decía qué linda mujer que es”, reveló Tinelli.

Más adelante confesó cómo fue el flechazo: “La vi un día en la firma del contrato. Me dijeron está Milet con la mamá. Fue todo más formal. La saludé, me pareció una mina divina. El día de la foto sí me pasó algo especial, reconozco que hubo una mirada cuando entró que se rió cuando yo estaba haciendo un móvil con Ángel y ahí me quedé como diciendo ‘qué linda sonrisa tiene ella'”, expresó.

Y continuó: “Estábamos haciendo un móvil con LAM y la veo pasar. Se sienta con la mamá frente a mí y yo estaba todo el tiempo mirándola y en un momento veo que ella mira y se ríe… algo pasó… ella tenía el pelo recogido, un vestido, estaba una bomba” , fascinado con la participante.

Mariana, le preguntó entonces “¿quién conquistó a quién?”. “Se fue dando mutuamente”, confesó Marce y agregó que el primer paso hacia la relación la dio él. “Lo di yo, tengo un amigo que es Papelito de Perú, que la trajo. Le escribí y le dije ‘amigo, escuchame, quiero mandarle un whatsapp a Milett que la vi y me pareció divina’ y ahí me pasó el Whatsapp y le escribí yo”, concluyó.