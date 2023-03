Marcelo Tinelli: a qué exparticipantes de Gran Hermano le gustaría tener en el Bailando 2023 y su pase a América

El rumor que circuló durante varios días se hizo realidad este miércoles a tarde: finalmente, Marcelo Tinelli fue confirmado como nuevo director artístico de América. Así las cosas, llegó pasadas las 19 horas a la emisora con sede en Palermo para firmar el contrato. Tras largas negociaciones, los abogados de ambas partes se pusieron de acuerdo en distintas cláusulas que faltaban cerrar y el conductor comenzará su nuevo cargo a partir del 1° de mayo de 2023, para el año que viene asumir esa responsabilidad también en A24 y La Red, y ser la cabeza del grupo en el área de contenidos.

“Firmé unas 280 hojas en este contrato. Un plomazo. Pero no lo leí, no tengo idea qué firme”, aseguró en tono jocoso -el mismo que mantuvo durante toda la entrevista- en una extensa charla con Ángel de Brito en LAM. “Me encanta poder estar en este canal”, sintetizó. Tras ello, comenzó con los detalles de lo que vendrá.

Tinelli finalmente firmó contrato con América TV y habló por primera vez al respecto en LAM. El conductor adelantó que regresará con el clásico ShowMatch y que también tiene ganas de hacer el Bailando. A su vez se encargará de la gerencia artística del canal.

¿Cuándo debuta Marcelo Tinelli en América TV?

“Primero agradecerle a todos por esta oportunidad, estoy contento. Voy a trabajar en la gerencia artística del canal y por eso quiero conocer a los programas y conocer a quiénes trabajan, a todos. A partir de julio vamos a hacer un programa en el prime time, vos me vas a pasar a mí. Se va a llamar ShowMatch y también queremos hacer el Bailando 2023. Vamos a ir lunes, martes, jueves y viernes a las 22 hs“, adelantó Marcelo Tinelli durante un móvil con LAM.

Respecto al formato del programa contó: “Ya empezamos a tirar nombres para los participantes y el jurado, que me gustaría que sea el histórico. Vamos a volver a tener un estudio grande, vamos a hacer un Big Show. Tenemos ganas de hacer cosas que tengan que ver con la interacción en las redes sociales y el streaming. Que podamos tener como un baila TV, algo como es Luzu TV”.

“Van a ser 16 o 18 parejas. El jurado va a ser de cuatro y puede haber un quinto jurado también“, detalló. Respecto a cómo surgió su diálogo con América, Marcelo dijo: “Comenzamos el 10 de enero a charlar en Uruguay, hicimos un asado en casa. América tiene algo con el tema de la noticia, como es en vivo, está muy vivo siempre, siempre recurrís a América”.

La presencia de Tinelli ya se había convertido en un hecho después de que el canal anunciara en su pantalla que con el fondo musical de Twist And Shout de The Beatles, clásico tema de apertura para Showmatch, que alguien desembarcaría en la emisora. “Hablaron, opinaron, dijeron de todo. Ahora, vas a saber la verdad. Este miércoles en América”, reza la voz en off del clip.

¿Vuelve Bailando por un Sueño?

En los últimos días, Candelaria Tinelli anunció un proyecto laboral junto a Marcelo Tinelli, su padre. Por este motivo, empezaron a correr ciertos rumores de los que podrían participar en el programa. Una de ellas es ‘Pestañela’, quien habló de sus proyectos en una entrevista con Pepe Ochoa en la cuenta de LAM (América TV), y admitió sus ganas de estar presente.

“¿Te gustaría ir al Bailando?”, le preguntó el integrante de LAM. En este caso, la exparticipante de Gran Hermano (Telefe) respondió: “Me encantaría, amo”. Automáticamente, Ochoa le dijo que “iba a hacer campaña para que pueda entrar al programa”.

Daniela no sería la única que podría ir al ‘Bailando por un sueño’, sino también Alexis Quiroga, la pareja de Coti Romero, quien hace unos días confirmó en su cuenta de Twitter que tiene su lugar asegurado en un programa. “Voy a gastar suela hasta morir…”. ¿Estará hablando del certamen conducido por Marcelo Tinelli?

“En este mes de abril, antes de comenzar a trabajar en la gerencia artística, creo que es importante conocer cada uno de los programas, ver cómo están armado cada uno, conocer a los conductores, a los compañeros que están detrás de cámara. Y después, armar todo eso. América está en un muy buen momento, está creciendo día a día y ojalá pueda aportar mi granito de arena. A partir de julio, si Dios quiere, vamos a hacer un programa en el prime time. Vos me vas a pasar a mí”, le adelantó a De Brito. Marcelo Tinelli firma su contrato en América (Foto: Ramiro Souto)

“Se va a llamar ShowMatch y vamos a hacer el Bailando 2023. Estará al aire lunes, martes, jueves y viernes″, agregó sobre cómo será su ciclo. “Es un formato que me dio muchísimas alegrías, como en su momento también me las dio VideoMatch. Pero hoy hacer humor en Argentina es mucho más difícil, más costoso. Hay más susceptibilidades, hay muchas temáticas en cuanto al humor que son difíciles de abordar. No es el mismo humor que se hacía antes. Si pusiera a Yayo al aire a hacer el Cuarteto Obrero, vamos presos”, argumentó.

Si bien prefirió no adelantar quiénes participarán del Bailando, sí dio algunas pistas sobre quiénes serán parte del jurado. “Van a ser cuatro y quizás haya un quinto jurado. Al primero que voy a llamar es a vos”, le dijo a De Brito. “Marce también va a estar en el programa, Yani también”, agregó en relación a Marcela Feudale y Yanina Latorre, panelistas de LAM, aunque sin especificar sus roles.

“Van a ser entre 16 y 18 parejas”, anticipó sobre la cantidad de competidores. “Estamos pensando algunas cosas, sobre todo que tenga que ver con gente que ya empezamos a tirar algunos nombres, que me parece que puede ser gente muy interesante”, agregó refiriéndose a los posibles participantes. Marcelo Tinelli al momento de llegar a América para la firma de su contrato (Foto: Ramiro Souto)

“Hay nombres que me quedaron como vintage, por decir, y otros que me dan como muy desconocidos para algunos, pero que me parece que hoy uno los puede formatear, los puede trabajar para que puedan estar muy bien al aire y que por ahí son nombres que en redes sociales, o en streaming, o en TikTok tienen 5 o 6 millones de seguidores y la gente no conoce y realmente son muy buenos en todo lo que hacen. Vamos a tratar de complementar todo eso”, afirmó Tinelli.

Además, mencionó a figuras que adquirieron popularidad recientemente: “Me encantaría tener a los participantes deGran Hermano. Algunos me encantan. Alfa me gustaría mucho tenerlo”, para luego volver a una anécdota en la que el exparticipante del reality aseguró haber coincidido laboralmente con el conductor. Walter Santiago, popularmente conocido como Alfa

“Alfa dice que me conoce, pero yo no recuerdo -explicó Tinelli-, él hablaba de una oficina en la calle Florida 686, que la verdad es que yo tenía mi oficina ahí, pero no lo recuerdo, quizás él tenía pelo, éramos diferentes ambos. Yo por ahí era más gordo, y él se confundió. No me acuerdo de él, pero lo que me sorprendió es que un amigo de él me dijo que Alfa se moría por conocerme, pero si dijo que me conocía, ¿cómo se va a morir por conocerme?”. Además, dijo que también le encantaría contar con Julieta Poggio como otra de las participantes.