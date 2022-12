Soccer Football – Primera Division – River Plate v Rosario Central – Monumental Antonio Vespucio Liberti, Buenos Aires, Argentina – October 16, 2022 River Plate coach Marcelo Gallardo during his last match as River Plate coach REUTERS/Agustin Marcarian





¿Marcelo Gallardo a la Selección de Brasil? Foto: NA (Marcelo Capece) Ya sin Mundial de Qatar 2022, con receso en el fútbol local y en plena Navidad, desde Francia surgió una versión que agitó las aguas: Marcelo Gallardo estaría entre los candidatos para dirigir a la Selección de Brasil, según el diario L’Equipe. Semanas atrás, Tité dejó su cargo al frente del seleccionado brasileño luego de quedar eliminado en cuartos de final de la Copa del Mundo ante Croacia en la definición por penales. De acuerdo a la información del medio francés, Zinedine Zidane arranca “en primer término en la carrera por la sucesión de Tité”, y por detrás lo siguen dos argentinos: Gallardo y Mauricio Pochettino. Pero además, se suman como candidatos el alemán Thomas Tuchel y los españoles Rafael Benítez y Roberto Martínez, quien acaba de dejar al seleccionado de Bélgica, todos ellos hoy en día desocupados. Al margen de lo informado por L’Equipe, Gallardo se encuentra descansando y sin planes después de ponerle fin a un ciclo de ocho años en River. De hecho, al momento de irse del Millonario, el técnico deslizó que su idea era tomarse al menos seis meses de descanso.