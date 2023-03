Marcela Tinayre habló sobre la conducción de Polémica en el Bar: “Tenía muchas ganas de hacer un programa con hombres”

El regreso de Polémica en el Bar a la TV está en marcha y recientemente se conoció que Marcela Tinayre grabó un piloto como conductora del histórico programa.

En Socios del Espectáculo (El Trece) contaron que desde Polémica en el Bar van a grabar tres pilotos con tres conductores diferentes: Marcela Tinayre, Juan Pablo Varsky y Nicolás Magaldi.

Luego, la hija de Mirtha Legrand dialogó con Tomás Díaz Cueto, cronista del programa, y expresó: “No me esperaba Polémica en el Bar, pero yo tenía muchas ganas de hacer un programa con hombres y de golpe surgió esto“.

“Estoy encantada de la vida. Hay un doble discurso, te guste o no te guste, también hay un discurso de las mujeres, más femenino y me gusta el feedback que se genera entre los participantes y conmigo. Fue muy picante hoy, estuvo interesante, divertido, parecía un programa al cien. Fluyó“, aseguró.

Respecto a ser la primera mujer que conduciría el segmento, manifestó: “Me siento agrandada como galleta en vaso de agua. Me gustó mucho, ojalá a la gente también le guste mucho“. Cabe mencionar que hasta el año pasado, Marcela estaba al frente de Las Rubias, por Net TV, donde las integrantes eran todas mujeres.

A su vez, Ángel de Brito también había compartido la noticia mediante la red y contó quiénes fueron los panelistas que grabaron junto a Marcela: Fernando Burlando, Andrea Rincón, Flavio Mendoza, Martín Salwe. Pachu Peña, Gabriel Schultz, Ceferino Reato y Gabriel Levinas.

¿Oscar “Negro” González Oro conducirá Polémica en el Bar?

Pese a que aún no grabó ningún piloto y no se sabe si lo hará, Oscar “Negro” González Oro reveló que le ofrecieron conducir Polémica en el Bar en el año que cumple 60 temporadas. Si bien aún no definió nada, impuso una serie de condiciones para firmar contrato.

Marina Calabró dio la información en Lanata sin Filtro (Radio Mitre) y pasó al aire la palabra del presentador. “Me han ofrecido viernes, sábado y domingo en América a las 22 hs. Yo viajo el 17 para grabar Posdata, el programa de streaming que hago por El Observador, el diario uruguayo. Y me llamó gente de Polémica, lo produce Gustavito (Sofovich) y estoy pensando si tengo ganas de viajar el viernes y volver el lunes“, reveló.

“No soy un niño y es me cansa. Estoy pensándolo, quedamos que el 17 o 18 hablamos en Buenos Aires y ahí definiríamos. Me llamaron hace 2 días, lo estoy pensando, estoy viendo quién va a estar en la mesa porque no quiero que esté cualquiera. Quiero volver a Polémica de humor y no la Polémica de bajar línea política. Son varias las condiciones que voy a imponer, sino no lo hago”, detalló.