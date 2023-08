Marcela Tauro volvió a Intrusos y habló de la muerte de su mamá: “Me reconcilié con Martín Bisio y Hasta me llamó Jorge Rial”

Hace algunos días, Marcela Tauro sorprendía con la noticia de su separación de Martín Bissio, su pareja, y en la misma semana sufrió la muerte de su madre, con quien vivía desde hacía dos años.

Marcela agradeció que “ni bien se enteró Martín me llamó y vino, estamos bien, aclaró. También toda su familia que son muy cariñosos, me contuvieron mucho.”

Laura Ubfal comunicó en sus redes que había muerto la madre de su colega. “Me acaba de decir Marcela Tauro que falleció su mama. Estamos con vos Marce querida”, escribió en un tuit. Carmen Álvarez tenía 86 años

Por este motivo, la periodista se tomó una semana y en el día de hoy regresó a sus labores, entre ellas la pantalla de Intrusos, donde recibió el cariño de sus compañeros y expresó: “Estoy en paz porque mi mamá murió como quería, no se dio cuenta. Estuve muy contenida por ustedes y la gente del medio”, comenzó diciendo emocionada con la situación.

Luego detalló: “Hace dos años la llevé a vivir conmigo y salvo una internación estuvo bien. Justo me agarró con mi hijo (Juan Cruz) de viaje, que vuelve a fin de mes, y mi hermana se fue de vacaciones a España, decidimos juntas y ella quería venir”, expresó.

Sobre cómo se dio el fallecimiento destacó que no hubo dolor y partió en paz: “Uno está preparado y no. Soy una mujer grande, la disfruté un montón y mi hermana también. Estaba charlando con Lorena, riéndose, y ahí se quedó. No sufrió nada, murió como quería”, se sinceró.

Además, Marcela destacó su costado espiritual y sostuvo que pudo despedirse a su manera: “Ese día antes de hablar acá hablé con mi mamá. En mis cosas espirituales que hago me fui preparando para esto. Ese día soñé con mi papá que la venía a buscar, estoy re en paz”.

Asimismo, Tauro se mostró sorprendida con el cariño de sus colegas y aseguró que hasta Jorge Rial, con quien no se encuentra en los mejores términos, la llamó para acompañarla en su duelo: “Me llamó hasta Jorge Rial y me dejó un mensaje muy amoroso”, reconoció sobre uno de los mensajes que más la sorprendió.

El cruce entre ella y Rial se dio en medio de una entrevista con Juan Roccabruna, el exrecepcionista de la clínica de Mühlberger.

La periodista dio una información sobre el joven y el conductor la cuestionó. “Te voy a pedir que no digas algo al aire si no vas a dar la fuente”, disparó filoso.

Jorge Rial y Marcela Tauro fueron muy amigos. (Foto: captura de América)

“Rial me maltrató. A un periodista nunca se le pide la fuente. Dije ‘¿por qué me está pasando esto?’. Eso se me pasó por la cabeza. Pero, bueno… Son cosas que igual las sé manejar porque no era el primer día que trabajaba, pero me dije ‘¿por qué pasa todo esto?’. Sentí que algo se cortó”, expuso Tauro en aquel entonces, tras desvincularse del ciclo.