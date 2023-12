Marcela Tauro se reconcilió con su expareja el empresario funense Martín Bisio

Marcela Tauro, estuvo al frente de Intrusos y consultada por sus compañeros habló de un tema personal. La periodista, que en el día de hoy, estuvo al frente de la conducción reemplazando a Flor de la V, se refirió a su vida personal y comentó que decidió darle una segunda oportunidad a Martín Bisio, de quién se había separado hace 4 meses.

“Te veo en Instagram, ¿te reconciliaste con tu novio?”, le consultó Guido Záffora un poco timido a su compañera que contestó: “Nunca nos alejamos, así que estoy, no sé cómo definirlo. Viajé el fin de semana con mi hijo y él. Estoy contenta”, resumió un poco reticente a hablar del tema.

Al tiempo que agregó: “Las fiestas no sé qué voy a hacer porque son especiales. Estoy invitada para pasarla con su familia pero no sé”, explicó Tauro.

Y reconoció: “Me apuré para anunciarlo (la separación) y después murió mi mamá al otro día y estuve una semana en la casa de él con el perro”. Para cerrar reflexiono: “Fueron casi ocho años, siempre va a estar en mi vida”, expresó emocionada.

En su momento desde el ciclo radial que participa, Marcela había comentado al aire los motivos de la separación y expresó: “Tenemos distintas formas de ver la vida en este momento. No hubo terceros en discordia ni nada. Hay amor, y es más difícil separarse cuando hay amor, pero en este momento queremos cosas diferentes. No lo quiero arrastrar a lo que yo quiero y que él me arrastre a lo que quiere”, explicaba en aquel entonces sobre la relación que está retomando su curso tras 8 años de pareja.