Marcela Tauro se casará con su novio rosarino Martín Bisio

Marcela Tauro se casará con su novio Martín Bisio tras cinco años de relación

Tras cinco años de relación Marcela Tauro (56) y Martín Bisio (36) sellarán su amor con un “sí, quiero” frente al altar luego de que ella finalmente aceptara la propuesta de matrimonio que su pareja le hizo hace algunos años.

Según reveló la revista Paparazzi, Tauro se decidió a aceptar la propuesta luego de analizarla largamente. Ahora, la periodista y el empresario rosarino deberán definir la fecha, el lugar y el tipo de festejo para coronar esta historia de amor.

La noticia también fue confirmada en Polémica en el bar por el conductor Mariano Iúdica: “Se casa Marcela Tauro con Martín Bisio, que es un pibe espectacular”, celebró junto a la periodista y el resto de los integrantes del panel del ciclo de América TV que aplaudieron la buena nueva.

Tauro y Bisio se conocieron gracias su colega Debora D’Amato y el esposo de Mariana Brey y dueño del bar Negroni, Pablo Melillo: “Me lo presentaron, pero ¡me ocultaron la edad!”, reveló ella en una nota para la Nación refiriéndose a los 20 años de edad que los separan.

“Cuando conocí a Martín pensé que era todo lo que yo quería, pero que era muy joven. Cuando empezamos a salir yo estaba re nerviosa: imaginate que soy una mujer de 52 años que tiene celulitis, imperfecciones. ¿Qué se yo? Martín es más joven, entrena y me daba vergüenza desnudarme delante de él. No fue fácil, pero superé todo porque vale la pena”, le contó a revista Pronto.

En mayo del 2021 la pareja atravesó una breve crisis que la periodista explicó en Los Ángeles de la Mañana (LAM): “Fue antes de viajar. No hubo un motivo puntual… pero viste que yo soy ariana y hay que bancarme a mí”, se justificó Tauro. “Cinco años van a ser que estamos juntos. ¡Es el hombre que más me duró!”, agregó entre risas.

“Yo soy la que me rayo. Es algo que me pasa por mis inseguridades, por la diferencia de edad. Todavía estoy con esas cosas. A veces estoy más segura y a veces menos. Esto me agarró en un momento en el que pensé: ‘Este chico tiene que tener un hijo’. Y se lo dije. Pero él me dijo: ‘Marcela, escúchame, ya lo hablamos esto’. Y tiene razón”, cerró la ex Intrusos.

Marcela Tauro es mamá de Juan Cruz, de 14 años de edad, fruto de su relación con José María Álvarez, de quien se separó hace 12 años.