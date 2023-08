Marcela Tauro anunció su separación de Martin Bisio, el dueño de una importante Gomería Funenese, tras 7 años

Marcela Tauro se sumó a la ola de separaciones y esta mañana sorprendió a sus compañeros de la radio contando que ya no está con su prometido Martin Bisio, tras 7 años de noviazgo.

En comunicación con la radio, Bisio comenzó diciendo: “Yo me acuerdo de cuando la hice la propuesta en la ruta y la sostengo. Llevamos cinco años juntos”, comentó el joven a lo que Tauro expresó: “Ay mi amor, ya me ganó ahí… En ese momento me dijo ‘Gordi, si nos casamos’”.

Así había propuesto Martín Casamiento a Marcela en su momento:

Hace cinco años dejó los prejuicios de lado y aceptó comenzar una relación con Martín Bisio varios años menor que la periodista.

Parte del staff del programa de Guido Kazcka en FM 100, tuvo una propuesta en vivo que sorprendió a todos en la radio.

“Dime quién es tu novia, tu pareja y te diré cómo es tu relación”, agregó el vendedor de neumáticos y la mediática sumó: “Ojo que el gomero también tiene carácter. Pero no es un palo al aire, a mí me gusta que tengas carácter. Ayer, por ejemplo, me pusiste un poco los puntos en la calle”, advirtió Tauro.

“Tampoco saquemos todos los trapitos al sol…”, dijo el novio. “Pero estuvo bueno. Sabés que me gustó, te lo digo porque después no lo pudimos hablar. Salimos a la calle y él salió sin barbijo”, contó Marcela.

Marcela Tauro y su novio. (Instagram)

“No, mejor no lo repitamos…”, respondió Martín. “Si, decilo, si no me lo dijiste mal”, le planteo Tauro. “Le dije que me deje tranquilo, básicamente”, contó Martín.

“Me dijiste ‘por lo menos decímelo bien’. ¿Qué me dijiste? Si me vas a hablar así, vas sola”, reconoció entre risas Marcela acertando la forma de ser de su prometido.

Ahora la panelista blanqueó su pelea con el empresrio.

La panelista contó la reacción de sus compañeros de La 100, cuando ella comunicó la noticia y explicó que quiso blanquear la información antes de que se filtre y la den en algún medio de la competencia.

“En la tanda les dije que me separé de Martín y se quedaron helados. Lo digo por que va a salir en algún momento”, expresó Marcela en la radio donde comparte las mañanas junto a Guido Kaczka y Claudia “La Gunda” Fontán.

Luego dio detalles del distanciamiento con su pareja y explicó: “Nos separamos en buenos términos, seguimos hablando. No sabía qué hacer, si lo digo o no lo digo, porque no soy de hacer posteos”, remarcó.

Al hablar específicamente de los motivos de la separación aseguró que “no hay terceros en discordia, y que fue muy difícil tomar la decisión porque hay mucho amor entre ellos. No obstante reconoció que hoy tienen diferentes maneras de encarar la vida, y eso repercutió en el distanciamiento”.

La pareja que llevaba 7 años de relación mantenía el vínculo a distancia ya que Bisio reside en Rosario, Santa Fe y se veían cuando alguno de los dos viajaba para encontrarse.