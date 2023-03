Sergio “Maravilla” Martínez tuvo su mejor debut en el mítico Luna Park. Este martes, en la noche en la que volvió a subirse al ring, el boxeador quilmeño derrotó por nocaut en el primer round al débil colombiano Jhon Teherán. Necesitó 1 minuto y 27 segundos el ex campeón del mundo para poner contra las cuerdas a su adversario y darle un golpe franco con su izquierda que sentenció el combate.

Debut vibrante en el Luna Park: Maravilla Martínez ganó por nocaut en menos de un minuto y medio. (Foto: Instagram @chinomaidana_promotions)

Para Martínez, que ostenta un récord profesional de 57 triunfos (32 antes del límite), 3 caídas y 2 peleas sin decisión, fue su primera presentación en el legendario estadio porteño, en donde estuvo acompañado por otros campeones como Juan Martín “Latigo” Coggi, Marcos “Chino” Maidana y Marcela “La Tigresa” Acuña.

El excampeón mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) volvió a pelear en el país a casi diez años de su última actuación, una recordada noche en el estadio de Vélez Sarsfield, en pleno apogeo, cuando venció por puntos al británico Martin Murray por esa corona.

“Les agradezco a todos por haber venido, gracias infinitamente por haber recogido este calor. ¡Estoy muy potente!. Les digo una cosa: que no te hagan creer que 48 años es muy. No terminé, hasta el título mundial no paro”, aseguró el argentino tras el triunfo, ante un público que quedó ávido de más boxeo.

Como aquellas noches de gloria para el boxeo argentino, se vivió una jornada especial en el recinto de Avenida Corrientes y Bouchard. Es que, en la previa de la pelea de Maravilla, se realizó el lanzamiento y presentación del primer capítulo de la serie “Ringo. Gloria y muerte”, dedicada a Oscar Natalio Bonavena, “Ringo”, que se estrenará este viernes 24 de marzo en la plataforma Star+.