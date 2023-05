Manifestación frente al Municipio por la restitución a su cargo a una empleada

Esta mañana realizaron una concentración en la puerta de la Municipalidad de Funes alrededor de las 10:30 horas en Santa Fe y Angelomé con pancartas alusivas, bajo el lema #BastaDeViolenciaMachista #bastadeviolenciamachista

🔴Basta de machismo en la Municipalidad de Funes

🔴Cumplimiento de la medida cautelar del Dr Marcelo Gallucci Ya

🔴Urgente restitución de Romina Michaut a su puesto de trabajo

Soy Licenciada en Servicio Social, y trabajaba como Jefa en el Área Social Municipal desde 2009. Actualmente, me desempeño en la Oficina de Empleo, de 13 a 19 horas, en un horario en que ésta esta cerrada al público, por lo que reclamo recuperar mis derechos adquiridos.

“Lo que solicito es recuperar mis funciones, al día de hoy solo estoy cumpliendo horarios y cobrando un sueldo menor al que me corresponde. Yo quiero trabajar en lo que estudié y en el cargo que me corresponde”

Por mi parte, como trabajadora solicito que se realice un sumario administrativo para Miguel Zelada, quién era integrante de la comisión directiva de ASOEM y defendía a los Empleados Municipales pero luego fue puesto en el área que yo tenía a cargo. Por ese motivo intervino el Colegio de Trabajo Social manifestando que un Técnico, nunca puede estar arriba de una Licenciada, por lo que lo pusieron como Jefe de Personal, y está denunciado por Violencia de Género hace un año y medio por mi caso,“.

Durante la Pandemia no me permitieron trabajar, luego a veces me pagaban el sueldo y a veces no, me costó mucho tiempo ver que se trataba de Violencia de Género, lo manifesté en Fiscalía y justo estábamos en Feria, el Fiscal planteó una Perimetral y el caso se dirime en el Juzgado N°8. Ante la negativa apelé y la Cámara dictaminó que la Perimetral debe continuar aunque el tiempo haya transcurrido ya que mi situación no ha cambiado.

Soy una empleada municipal, mi sueldo lo pagan los ciudadanos con sus impuestos y estoy pidiendo que me dejen cumplir con mi trabajo”

“ATE vino a solicitar que se cumpla con lo dictaminado por el Juez y se me restituya el lugar de trabajo y se respete la Perimetral y se corra del puesto a miguel Zelada, ya que hay muchas mujeres y hombres que están sufriendo su maltrato, pero que no lo denuncian por miedo a perder su trabajo porque ASOEM no acompañó en esta lucha, ni en la de los otros compañeros, ellos están con la patronal, entonces ATE vino para que se cumpla con lo que dijo la Justicia”

“La lucha continúa, dentro de 7 días si no obtenemos una respuesta favorable, haremos una nueva manifestación con corte de ruta, con más miembros de los gremios y compañeros que se sumarán”.