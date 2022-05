Madonna le pidió al Papa Francisco que le conceda una cita

La historia de la Iglesia Católica y Madonna nunca fue del todo amigable, y la reina del pop siente que ya es hora de volver a vincularse. Ya que considera que el Papa actual, tiene la mente más abierta y manifestó de lleno sus deseos de poder mantener una charla con él.

“He sido excomulgada de la Iglesia Católica tres veces. Eso demuestra que al Vaticano le importa, mucho. Las reglas son para los tontos. Por eso me gusta este nuevo Papa. Él se ve de mente más abierta”, dijo anteriormente.

Y en el día de ayer, la cantante se volcó a sus redes y arrobó la cuenta de Francisco donde le dejó un mensaje: “Hola (Papa) Francisco -Soy una buena católica. ¡Lo juro! Quiero decir que no juro. Han pasado varias décadas desde mi última confesión. ¿Sería posible encontrarnos un día para discutir algunos asuntos importantes? He sido excomulgada3 veces. No me parece justo. Sinceramente Madonna”, escribió.

Sin embargo esta no es la primera vez que Madonna solicita reunirse con el sumo Pontífice ya que en el 2015 en una entrevista para la radio italiana RTL 102.5 declaró: “Que Dios bendiga al Papa Francisco. Debemos encontrarnos. Un plato de pasta, una botella de buen vino. ¿Tengo alguna posibilidad?”, dijo en aquel momento.

Meses después, durante su presentación en Filadelfia en el marco del Rebel Heart Tour, dijo: “Ya que Popey-Wopey está de camino para acá, le quiero dedicar esta canción a él”, indicó, y cantó La Vie en Rose de Edith Piaf en su nombre.