FILE – Madonna appears at the 30th annual GLAAD Media Awards in New York on May 4, 2019, in New York. Madonna has postponed her career-spanning 2023 ‘Celebration’ tour due to ‘serious bacterial infection’ and ICU stay, her manager Guy Oseary confirmed on Wednesday. The tour was set to kick-off in Vancouver on July 15. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP, File)





Madonna fue internada en terapia intensiva por una “seria infección bacteriana” Madonna debió ser internada en terapia intensiva por una “seria infección bacteriana”, el sábado pasado, cuando fue encontrada inconsciente. La noticia la confirmó su manager Guy Oseary, quien comunicó que “su salud está mejorando, pero permanece bajo cuidado de los médicos”. Madonna fue internada en terapia intensiva debido a una “seria infección bacteriana”. En el mismo comunicado Oseary aseguró que se deberá posponer su próximo tour, The Celebrationo. La gira de Madonna debía comenzar en Vancouver, Canadá, el 15 de julio. Pero el mánager de la cantautora dijo que Madonna desarrolló una infección bacteriana grave el sábado 24 de junio y, como resultado, todos los compromisos se suspendieron.”Se espera una recuperación total. En este momento necesitaremos pausar todos los compromisos, lo que incluye la gira. Compartiremos más detalles tan pronto como los tengamos, incluida una nueva fecha de inicio de la gira y de los espectáculos reprogramados”, escribió en Twitter. En su gira mundial, la cantante de 64 años tenía previsto presentarse en 43 ciudades y repasar “su catalogo de más de 40 años de música” . Mientras que habían anunciado, que le rendiría “homenaje a la ciudad de Nueva York, donde comenzó su carrera musical”.