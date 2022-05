Macri volvió a hablar de las elecciones, cuestionó a Milei y reveló una conversación con Cristina Kirchner

El ex presidente Mauricio Macri dijo este miércoles no “especula” con su candidatura, y no descartó respaldar a uno de los candidatos que compitan en la interna de Juntos por el Cambio en 2023.

Macri destacó la figura de dirigentes presidenciables de la coalición opositora, como Horacio Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich, y señaló que “tienen un largo año para mostrarle a los argentinos que entienden la profundidad del cambio que el país necesita y que van a tener el coraje de llevarlo adelante”.

Sin embargo, no descartó manifestar su respaldo a alguno de ellos en una eventual interna en el frente opositor en caso de que él decida no competir. “Si yo el año que viene no estoy participando y veo que alguno de ellos, u otros, porque María Eugenia Vidal también dice no descarta competir, si veo que algunos sí expresan un cambio y otros no, ahí yo voy a decir mi opinión”, aseguró, en diálogo con A24.

De todos modos, dijo que no especula ni le teme a competir con otros candidatos en una interna y remarcó que cuando terminó su gobierno, en 2015, se comprometió “a no abandonar a la gente y a luchar por la república”. “Estoy seguro de cuál es mi relación con el 41% que nos votó en 2019”, sostuvo.

La conversación con Cristina Kirchner

Macri reveló una conversación que mantuvo con la entonces presidenta Cristina Kirchner en 2013, cuando se produjeron graves inundaciones en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

“Voy a confesar algo que nunca dije: cuando vino la inundación, yo dije que nunca me había recibido. Ella me llamó y me recibió. En esa reunión que tuve, tuve dos reuniones con ella a solas, nunca vi hablar mal de alguien como las barbaridades que dijo de Alberto Fernández, sentía que los había traicionado. Más allá de las capacidades para ejercer el rol, con esa situación previa, para mí era muy difícil construir un gobierno”, cerró.

Su opinión sobre Javier Milei

A contramano de sus últimas apreciaciones sobre Javier Milei, el ex presidente cuestionó algunos aspectos de la figura del diputado de La Libertad Avanza.

“Javier Milei es una expresión de la bronca y la frustración. Con su estilo, distinto al mío, valoro que él vino a defender ideas por las que yo peleo desde hace 18 años cuando me metí en política: libertad política, junto a la libertad económica”, analizó Macri.

No obstante, señaló que “muchas veces” no comparte el modo en el que se expresa el economista libertario. “Tenemos diferencias, porque no me gusta muchas veces su lenguaje. Se lo dije a él: me parece muy violento por momentos. Y creo que hay simplificaciones en las que no hay que caer”.