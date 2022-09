Macri, sobre el ataque a Cristina Kirchner: “Fue un grupo de loquitos”

El ex presidente Mauricio Macri sostuvo este domingo que el ataque contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue obra de “un grupo de loquitos” y descartó que haya sido “orquestado políticamente”.

“Queda claro que es algo individual de un grupito de loquitos y que no está orquestado políticamente”, aseveró este domingo el dirigente opositor, durante un reportaje con LN+.

Cuatro personas se encuentran detenidas en la causa que investiga el fallido atentado contra la ex presidenta. Son Gabriel Carrizo, señalado como el líder de “la banda de los copitos”; Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel, procesados por tentativa de homicidio calificado, y Agustina Díaz.

Mientras avanza la investigación, el Frente de Todos y la defensa de la vicepresidenta, a cargo de José Manuel Ubeira, insisten en la teoría de una organización que financiaba al grupo.

“Primero shock. Cuando lo escuché no lo podía creer. Casi instantáneamente con el repudio, fue un alivio que por suerte no había pasado de un intento”, respondió el ex presidente al ser consultado por cómo se sintió luego de que un hombre le gatillara en el rostro a la ex presidenta.

Su primera reacción, sin embargo, cambió con el correr de las horas: “Después por supuesto cuando llegó el grotesco de la sobreactuación… ahí ya hubo un rechazo. Cadena nacional, feriado de vuelta avasallando a los ciudadanos, una vez más diciendo ‘a nosotros no nos importa alterar la vida de la gente que les cuesta ya llegar a fin de mes y les sacamos un día de trabajo'”.

“De vuelta los chicos en la casa, todo el país afectado -prosiguió-. Dije ‘otra vez lo mismo’ y encima para cargarlo de discursos de cada vez más resentimiento, más odio, echándole la culpa de algo que queda claro que es algo individual de un grupito de loquitos y que no está orquestado políticamente”.

El ataque a la vicepresidenta motivó la convocatoria al diálogo a la oposición por parte del Frente de Todos. Incluso, desde el kirchnerismo no descartaron una conversación entre Macri y Cristina Kirchner.

Respecto de esta posibilidad, el ex presidente dijo: “No entiendo en base a qué. No quiero generar expectativas en cosas que no han sucedido. La mayoría de discusiones que hemos tenido han sido frustrantes. Ojalá haya diálogo, Dios lo permita. Pero que la base de ese diálogo no sea hablar de un lawfare que nunca existió. Si me llamara, obvio que contesto el llamado telefónico”.