Macri ratificó su respaldo a Bullrich y rechazó tener vínculos con Javier Milei

En busca de despejar cualquier tipo de sospecha, Mauricio Macri dejó en claro este lunes su respaldo a la candidatura presidencial de Patricia Bullrich y se distanció de Milei, al que cuestionó por su intolerancia, y de su propuesta.

“Patricia Bullrich es mi candidata”, remarcó el ex presidente, que calificó como “interpretaciones maliciosas” aquellas que indicaban que tiene dos candidatos, y aseguró que se necesita una conducción “sin mesianismos, sin locuras”.

Foto: Télam.

“Insisto, Patricia es mi candidata (…) La Argentina necesita un cambio profundo, real y ese es el que puede representar Patricia“, reiteró en diálogo con TN el ex mandatario. Al mismo tiempo, confió en que su ex ministra será la próxima presidenta y afirmó: “Estoy a disposición de ella en lo que me necesite, como lo he estado desde que arrancó como presidenta del PRO”.

Tras autodefinirse como una persona “de diálogo”, Macri confirmó que se comunicó con Milei el domingo de las PASO para felicitarlo por el resultado, pero rechazó cualquier tipo de acercamiento con el candidato de La Libertar Avanza. “No hubo nada raro”, sentenció.

“Milei expresa un enojo más que ideas. Los argentinos se hartaron de la mentira del estadocéntrico. Nuestro desafío es que parte de los que se enojaron, vuelvan a apoyarnos”, sostuvo Macri de cara a las elecciones generales.

En esa línea, opinó que “hay que conducir sin mesianismos ni locuras” y redobló sus críticas al libertario: “No me parece que en Argentina podamos convivir con la intolerancia a la crítica. Cuando lo veo a Milei ponerse tan violento, pienso ‘por ahí no es'”.

A su vez, Macri rechazó la dolarización como vía para estabilizar la economía argentina. “La mayoría de los economistas que respeto emitieron una opinión de que no hay lugar en este momento para la dolarización, por lo cual me debo a su experiencia. Pero creo que sería de vuelta una forma de buscar un atajo, basta de atajos. Lo que hay que hacer es terminar con el déficit fiscal”.

Respecto de la contienda electoral, confió en que Juntos por el Cambio accederá al balotaje y que la presidencia se definirá en un mano a mano con los libertarios. “Soy optimista de que vamos a ser los que representemos un cambio racional y posible”.