Macri cargó duramente contra el gobierno y advirtió que “Argentina está a la deriva”

El ex presidente Mauricio Macri criticó fuertemente las medidas económicas tomadas por el Gobierno Nacional.

El líder del PRO fue entrevistado y vertió conceptos muy duros hacia el máximo referente del Frente Renovador.

“Lamentablemente lo que hace es patear la pelota para adelante y no resolver los problemas de fondo de la Argentina que está a la deriva“.

Para Macri, el gobierno carece de un plan y pidió que haya mayor coordinación del equipo económico para poder resolver los problemas del país.

“Lo que hace falta es sentarse el equipo económico de este Gobierno y decir ‘vamos a empezar a corregir los desbarajustes que hemos armado desde que tomamos el poder’”.

Desde su punto de vista, el Gobierno actual se dedicó a gastar de más, crear impuestos y ahuyentar a los posibles inversores.

“El presidente no tiene plan”

En un tramo de la entrevista señaló que Alberto Fernández “se vanaglorió de no tener plan, de no tener rumbo, y eso generó una pérdida total de la confianza. Sin confianza, el motor de la inversión que te lleva al empleo no se genera”.

Elecciones 2023

Al ser consultado por las internas del PRO donde suenan fuertemente las candidaturas del actual Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta y de la presidenta del partido, Patricia Bullrich, Macri remarcó: “Yo no me he anotado. Es momento de pelear por las ideas y los valores, no por la propia”.