El ex presidente analizó el rol del espacio en el frente opositor y pidió a sus legisladores no acompañar proyectos que suban el gasto público o creen nuevos impuestos, incluso si eso genera diferencias en el interbloque; “Si no nos diferenciamos, lo vamos a pagar electoralmente”.

Macri advirtió a los diputados del PRO: “La unidad por la unidad misma no sirve si no representamos el cambio”

En medio de la interna en Juntos por el Cambio, el ex presidente Mauricio Macri valoró la unidad de la coalición opositora, pero advirtió que la prioridad debe ser representar una alternativa al Frente de Todos.

“El cuidado de las instituciones, con un kirchnerismo que avanzaba, era muy importante. Eso nos mantenía en la unidad. Ahora tenemos la responsabilidad de ser el cambio y darles propuestas de soluciones a los argentinos. La unidad por la unidad misma no sirve si no representamos el cambio”, sostuvo.

Desde Estados Unidos, donde se encuentra para brindar una charla en una universidad, el dirigente opositor participó de una reunión con diputados del PRO y analizó el rol del partido dentro del frente opositor. “Vinimos a cambiar el sistema, al que no le gusta tiene que entender que ése es el origen de nuestro espacio y no podemos permitir que el status quo nos gane”, señaló.

Las diferencias con la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica, socios del PRO en la alianza que gobernó entre 2015 y 2019, son cada vez más evidentes y podrían quedar expuestas en el Congreso. Es que el ex jefe de Gobierno les pidió a los diputados del PRO que no acompañen proyectos que impliquen más gasto público o suba de impuestos: “Si no nos diferenciamos, vamos a pagarlo electoralmente”, avisó.

“Sostuve la unidad en la construcción de este espacio y cuando fui presidente la prioricé por encima de muchas de mis ideas. Ahora no podemos ir hacia un lugar que seamos un siga-siga y no un cambio real para la Argentina”, dijo.