Macarena Rinaldi está embarazada

La bailarina está de 14 semanas.

Macarena Rinaldi y Federico Hoppe serán padres por primera vez y se conocieron detalles sobre su bebé en camino.

La noticia la dio el periodista Nacho Rodríguez para el portal Rating Cero, contó que la pareja espera una nena y que se llamará Amanda.

Macarena Rinaldi y Federico Hoppe | Captura

Pochi de Gossipeame, por su parte, se hizo eco de la noticia y detalló en su cuenta de Instagram: “Me cuentan personas que anduvieron por Cancún y los vieron que da toda la sensación de que sí. De hecho, me lo contaron como una primicia. Debe ser así, siempre es una felicidad, sobre todo para una pareja tan consolidada. A mí me da re vibes de que sí”.

Macarena Rinaldi y Federico Hoppe de vacaciones en México

Finalmente este lunes por la noche en LAM (América TV), Ángel de Brito confirmó la feliz noticia y anunció: “El embarazo que me enteré hace un tiempo es el de Macarena Rinaldi y Fede Hoppe. Ahora están en la playa de vacaciones”.

“Ella se estaba haciendo los estudios, ya está de 14 semanas. Ya lo sabía toda la familia pero no querían decirlo porque hoy le daban los resultados de los estudios, que por suerte está todo bien“, agregó el conductor.

El posteo no tardó en recibir miles de “me gusta” y cientos de comentarios. “Al fin, lo guardé muy bien. ¡Los quiero tanto!”, comentó Tefi Russo. Además, otros famosos como Milett Figueroa, el Pollo Álvarez, Migue Granados, Estefanía Berardi, Virginia Gallardo, Luli Fernández, Adrián Pallares, Gisela Bernal y Pablo Giralt les dejaron cariñosos mensajes.

Macarena Rinaldi está por recibirse de psicóloga y compartió su emoción en las redes: “Atornillada a la silla”

La llegada de la pandemia en 2020 motivó a Macarena Rinaldi a replantear su vida y tomar la decisión más significativa de su vida: alejarse del mundo del espectáculo para dedicarse a estudiar psicología en formato virtual. Su compromiso y determinación fue tal que, cuatro años después, la novia de Fede Hoppe está por recibirse en la carrera y así lo comunicó a sus seguidores hace algunas semanas.

En su perfil de Instagram, la bailarina posteó una foto en la que aparece sentada y muy sonriente frente a un escritorio, en plan estudio. Para acompañar, escribió un mensaje en el que compartió la noticia: “Este año, si todo va bien, me recibo. Creí que nunca iba a sentir lo que era eso. Y me está por tocar. Hoy me voy a pasar todo el día atornillada a la silla, arrancando a escribir los resúmenes. Me voy organizando así no se me amontona todo para el final”.

Macarena Rinaldi está por recibirse de psicóloga y no pudo esperar para compartir con sus seguidores la excelente noticia. (Foto: Instagram / macarinaldi)

Luego, la rubia expuso su felicidad ante la posibilidad cada vez más cercana de cumplir su sueño académico: “No me voy a cansar nunca de decir ‘La vida que me dio esta carrera’. Años de vida. ¡Tendré que repartir la emoción entre todos los meses que faltan porque ya estoy que exploto!”

Como era de esperarse, la futura profesional recibió cientos de mensajes de apoyo y felicitaciones en esta publicación. Famosas como Mica Viciconte, Anamá Ferreira y Fernanda Iglesias dejaron caer algún mensaje motivador.