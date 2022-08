Luis Ventura habló de la salud de su hijo Antonio de 8 años: “Todavía no habla”

Invitado al ciclo conducido por Flor Peña, “La Puta Ama” (América Tv) Luis Ventura charló a corazón abierto e hizo un repaso por su carrera y su vida actual. Tras remontarse a sus orígenes junto a fotos de su infancia, el conductor contó cómo es el vínculo con su hijo más chico Antonio, fruto de su relación con Fabiana Liuzzi.

“Hay momentos que son difíciles”, comenzó contando sobre el niño que padece un problema neurológico y continuó: “Con mis hijos tengo una gran relación. Son mis padres”, Luis en relación a sus hijos mayores Nahuel y Facundo en cuento a Antonio expresó: “En realidad, soy como el abuelo de mi hijo”, manifestó.

Luego profundizó: “Me tuve que reinventar. Descubrí un mundo como el de la neurología, que tiene una importancia y una relevancia de la que no tenemos noción”, expresó y agregó: “La nuestra es una relación especial porque me tengo que guiar por otro tipo de lenguaje. Antonito todavía no habla, está buscando la palabra y yo trato de ayudarlo todos los días. Tiene que ser estimulado permanentemente”, contó.

“Hay momentos que son difíciles porque neurológicamente hay que entender y saber leer lo que le pasa, muchas veces. Y no le puedo estar explicando a todo el mundo cual es mi relación con él. A mis tres hijos los quiero, es lo que me pasa, me la banco y que venga la vida”, simplificó.

Al tiempo que Florencia quiso saber si sus otros hijos tenían relación con Antonio: “Sí, no tienen un trato o una interacción. La vida se encargará de acomodar las cosas. O no. A lo mejor, tiene que ser así la relación, y bueno… Lo que aprendí con todo esto es que cuánta gente hay matándose por un mango, por un escalón más arriba y no tienen noción, aquellos que están sanos, de la riqueza que tienen en sus vidas con la salud”, reflexionó.

Luis Ventura con Antoñito.

