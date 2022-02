Luis Novaresio se sumó a La Nación + tras su salida de América, Nancy Dupláa fue filosa y él le respondió

Tras su abrupta salida de América TV, Luis Novaresio dijo que se iba a tomar un tiempo lejos de la televisión. Sin embargo, este lunes 31 de enero sorprendió al sumarse a la pantalla de La Nación Más. La actriz Nancy Dupláa, con quien se ha cruzado anteriormente, lanzó un filoso comentario sobre el terma y él le respondió con todo.

Leé tambiénconocido usuario de Twitter escribió “Inés Perado” junto a una captura con la presentación de Luis Novaresio en LN+. Nancy Dupláa se hizo eco del comentario y la noticia, y agregó: “Surprise!” (Sorpresa), en referencia a la señal a la que muchos militantes K llaman “macrista”.

Enterado, el abogado y periodista, de 57 años, le respondió a la actriz, de 52, con otra filosa mención. “Estoy tan honrado de tu atención a mi trabajo, Nancy. Hace dos años proponías no ver Animales -re parecido a la censura– y ahora esto. Mi admiración desde tu época de El vestidor. Salute”, expresó irónico.

Qué programa tiene Luis Novaresio en televisión

El lunes 31 de enero de 2022, Luis Novaresio anunció desde los estudios de LN+ que se sumará a la emisora a partir del próximo miércoles 23 de febrero, con un programa de 10 a 13 horas. “Vamos a hacer lo que más me gusta hacer, que es la entrevista cara a cara”, dijo el periodista en el pase con Jonatan Viale, Pablo Rossi y Guadalupe Vázquez.

A mediados de diciembre de 2021, Luis Novaresio se despidió de sus programas en A24, América TV y Radio La Red después de que surgieran rumores de mala relación con las autoridades del Grupo América, y en medio de una oleada de renuncias y desvinculaciones en las emisoras. Sin embargo, en sus palabras no dejó de agradecerles a Grupo y a todos los que han sido partícipes de su década en el canal, especialmente a Daniel Vila.

“Me retiro porque voy a escribir, pero voy a seguir trabajando de esto porque me gusta. Las vocaciones son como las pasiones, uno puede contarlas pero no puede explicarlas. Yo tengo pasión por el periodismo y voy a seguir haciéndolo, pero me pareció que después de 10 años estaba bueno hacer un ‘parate’ en un momento de mi vida muy particular“, dijo entonces.

Si bien también se sabía que había recibido una propuesta de La Nación + (LN+) para sumarse a sus filas y unirse al fuerte staff conformado por Eduardo Feinmann, Jonatan Viale, Alfredo Leuco, Débora Plager y Luis Majul, entre otros, no había dado señales que lo incluyeran en la programación. Hasta el lunes 31 de enero, cuando anunció oficialmente su incorporación.

Qué pasó entre Nancy Dupláa y Luis Novaresio

El 2 de marzo de 2020, Nancy Dupláa cuestionó el slogan que Animales Sueltos utilizó para promocionar su vuelta a la pantalla de la mano de Luis Novaresio. “Tenés muchas preguntas, encontrá muchas respuestas”, rezaba la promo de aquella temporada del ciclo de América.

“Acá vamos a encontrar las respuestas!??”, escribió la actriz en su cuenta de Twitter, respondiendo al de la emisora comandada por Liliana Parodi. Al ver el mensaje de la actriz, el periodista le respondió: “Así es Nancy. Algunas respuestas habrá. Seguro que muchas preguntas y oído atento a lo que se responde”, lo que generó un nuevo mensaje, más picante, de Dupláa: “Oído atento a lo que se responde!.. y después sacarán las conclusiones objetivas de eso… somos pocos y nos conocemos mucho ya!”.

Al día siguiente, en su programa de Novaresio 910, en La Red, Novaresio se refirió al tema y dijo. “Me declaro fan de Nancy Dupláa, yo creo que es nuestra Tita Merello moderna, es capaz de hacer comedia y capaz de entrar en un momento de drama fenomenal. Yo creo que el progresismo tiene un problema severo: están convencidos que tienen toda la verdad y yo quiero darles una mala noticia: no tienen la verdad. Nosotros no planteamos que tenemos todas las respuestas, lo que planteamos es que vamos a dar algunas respuestas y sobre todo vamos a plantear sí muchas preguntas. Animales sueltos es el que más exhaustivamente ha preguntado”, dijo.

“No la voy a poner como representante del kirchnerismo porque ella no milita, no actúa políticamente. Sí se siente tributaria, no ejerce, no es diputada, no es legisladora. Me sorprende porque yo me he cansado de invitarla a ella y a Pablo Echarri a que vengan a la entrevista y nunca han aceptado, a lo mejor el prejuicio es de ella que antes de sentarse considera que si se sientan a la mesa donde estamos cualquiera de nosotros no tiene libertad”, agregó.

A fines de marzo de 2021, la actriz y el periodista se cruzaron en medio de la polémica que había desatado la vacunación contra el Covid-19 del Indio Solari, a quien acusaron de ser VIP, y la frase del ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán anunciando el suceso.

“Todos estamos del lado de la vacuna”, escribió Luis Novaresio citando el tuit de la polémica de Daniel Gollan. Y agregó: “Del lado que llegue sin privilegios y pronto explicando los porqué. No del lado de los provocadores que abusan de su función pública para maltratar, insultar, discriminar y agrietar“, sentenció el periodista. En respuesta, Nancy Dupláa le puso: “Zzzzzzzzzz”. Sin embargo, al cabo de unos minutos, la actriz y afín al kirchnerismo decidió borrar su provocador mensaje.

Pero muchos llegaron a leer el tuit de la esposa de Pablo Echarri antes de que lo borre y lo capturaron. Uno de ellos fue Ángel de Brito, quien compartió el mensaje en su cuenta.