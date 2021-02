“Luis Miguel La Serie” llega a su segunda temporada con una figura inédita

“Ya es Oficial. Ya puedo contarles que formo parte de la segunda temporada de Luis Miguel”, reveló muy feliz la actriz y bailarina argentina que logró marcar una fuerte pisada tanto en el país como en el marco internacional por su talento y virtuosismo con el arte. Tras etiquetar a la cuenta oficial de Luis Miguel La Serie y al perfil de Netflix Latinoamérica, la ex Disney aseguró que tendrá un personaje clave, dado que acompañará a Hugo, quien operaba de mánager del cantante en la vida real y que en la serie está interpretado por Cesar Bordón.

“Les presento a : Lucía Miranda. Que junto con el gran Hugo (Cesar Bordón) harán de las suyas. No puedo estar más orgullosa de formar parte de este equipo liderado por Diego Boneta y con una súper producción que es de otro planeta”, continuó Luz muy emocionada por el nuevo proyecto que la tiene con todas sus energías activas y que la pondrá en la piel de una mujer en los años 90′.

Luego siguió en el posteo que cosechó más de 5 mil “me gusta” en minutos y miles de comentarios de alegría y ansiedad de sus fanáticos: “Ahora sí. No culpes a la noche, no culpes a la playa”, recitando uno de los hits más conocidos del mexicano y cerró remarcando la fecha de estreno: “Estrenamos el 18/4 y no veo la hora. ¿ Y vos? , ¿vas a verla?”.