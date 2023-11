Luis Juez: “Se ve que nos unía nada más esa desesperación de llegar al poder”

(FOTO: Noticias Argentinas.)

A dos semanas del balotaje del 19 de noviembre entre Javier Milei -candidato presidencial por La Libertad Avanza (LLA)- y Sergio Massa -candidato por Unión por la Patria (UxP)-, Luis Juez, ex candidato a gobernador de Córdoba por Juntos por el Cambio (JxC) y senador nacional, cuestionó la alianza del sector de Patricia Bullrich con el economista liberal.

“Yo lo veo difícil. Si me pongo el ciudadano común a mirar y decir ‘bueno… Menos mal que estos tipos no ganaron porque mirá la runfla que son”, explicó en primer lugar.

En diálogo con Radio Rivadavia, Juez se refirió al quiebre en JxC. “Se ve que a nosotros nos unía nada más que esa desesperación de llegar al poder porque cuando quedó claro que no lo íbamos a alcanzar, empezamos a decirnos cosas que claramente no son fastidio ni enojo desde las últimas 24 horas”, cuestionó.

Asimismo, el senador nacional expresó: “A mí me duele el alma, porque te lo digo con toda sinceridad. Yo soy un hombre grande, yo no sé si la gente no me va a volver a dar otra oportunidad como la que tuvimos. Esta era inmejorable y tan buena que muchos se comieron la curva”.