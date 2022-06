Luis D’Elía cruzó a Cristina Kirchner: “Yo no fui preso ni por corrupto ni por ladrón, yo fui preso por Cristina”

Luis D’Elía | CEDOC

Luis D’Elía se pronunció una vez más a favor del Gobierno nacional y demostró estar del lado de los “albertistas” en la interna del Frente de Todos. El dirigente social incluso cuestionó el liderazgo de Cristina, la responsabilizó por su tiempo en la cárcel y afirmó: “Tengo un gran respeto por Cristina, una mujer brillante que es extraordinaria para conducir el Estado, no tanto para conducir la fuerza política”.

El dirigente social sugirió una polémica solución para frenar la inflación que no para de subir: “Hay que intervenir dos empresas nada más, y colgarlas en el alambrado”.

“Vivo en el conurbano profundo y yo no veo que estemos a la deriva. La verdad, yo estuve a la cabeza cuando estábamos mal y ni un solo plan social. Hoy hay 22 millones de argentinos que reciben algo del Estado en términos de protección”, enfatizó el exlíder piquetero en diálogo con Futurock.

D’Elía cuestionó además a los sectores del oficialismo que suelen criticar la gestión actual: “Cuando algunos compañeros anunciaban el estallido del Conurbano yo pensaba, ¿Qué les pasa a estos muchachos?”.

“Están pensando en cuestiones electorales. Menos mal que, debo reconocer, ahora se calmaron un poco, pero están pensando en otras cosas y no en la realidad concreta. La realidad es muy buena”, añadió después en explicación al porqué las filas afines a la vicepresidenta suelen ser críticas con las decisiones del Gobierno.

Cristina Kirchner en su acto de este lunes en Avellaneda.

Inflación: ley de abastecimiento y 9mm

Por otra parte, en estricta relación con el tema de la remarcación de precios, D’Elía afirmó que “hay que buscar la vuelta” y relató: “Sin involucrarlo, algún compañero de pabellón mío en la cárcel, un destacado economista, decía que con la ley de abastecimiento en la mano hay que intervenir dos empresas nada más, y colgar las empresas en el alambrado”.

“Ahí vas a ver cómo todos los demás se calman”, aseguró el líder piquetero y apuntó directamente contra La Anónima famosa cadena de supermercados cuyo titular, Federico Braun, realizó declaraciones y afirmó que “remarca precios todos los días” a consecuencia de la inflación, algo que provocó diversas reacciones en el oficialismo.

En términos de inflación, el dirigente social realizó un sincericidio y recordó cómo se combatía la suba de precios durante el gobierno de Cristina Kirchner: “Me acuerdo que terminó en veintipico de inflación el último año, poniendo una 9mm arriba de la mesa, contado por ella al gran público y con algunos compañeros sentados arriba”, expresó.

“Tengo un gran respeto por Cristina una mujer brillante que es extraordinaria para conducir el Estado, no tanto para conducir la fuerza política”, afirmó luego D’Elía en un cuestionamiento al liderazgo de la vicepresidenta en el Frente de Todos y señaló: “A mí ella me hizo cosas que no me gustan, y soy de los que no se callan”.

En este sentido, el dirigente social remarcó que “en sus días de detención no llamaron ni ella ni Máximo, ni a mí ni a mi familia, para ver si necesitaban algo” y agregó: “Eso me dolió”.

Cabe recordar que Luis D’Elía estuvo casi tres años en la cárcel y señaló a la vicepresidenta como culpable de su detención: “Yo no fui preso ni por corrupto ni por ladrón, yo fui preso por ella, porque la noche del enfrentamiento con los ruralistas tuve un incidente con Alejandro Graham y fui condenado a cinco días de prisión en suspenso y eso interrumpió la prescripción de la causa comisaría y terminé 1000 días en la cárcel. Por eso me duele que nunca haya levantado el teléfono”.

“No tiene cerebro” y “flojita de memoria”: las críticas opositoras al discurso de Cristina Kirchner

“Evaden la realidad”, “hágase cargo” y “burra”, fueron algunas de las frases más picantes que lanzaron los opositores tras las declaraciones de la vicepresidenta en la CTA.

José Luis Espert, Javier Milei, Patricia Bullrich y Alfredo Cornejo. | NA

Referentes de Juntos por el Cambio y desde el sector de los liberales lanzaron este lunes 20 de junio duras críticas contra la vicepresidenta por su discurso en Avellaneda en el marco de un plenario de la CTA y hubo picantes frases como “no tiene cerebro” y “flojita de memoria”.

“Llama la atención lo de @CFKArgentina. Si tiene todas las soluciones para nuestro país, no se entiende qué hizo durante los más de 14 años que destruyeron la economía y todo lo que tocaron”, ironizó el senador nacional de la UCR, Alfredo Cornejo.

Por su parte, la presidenta del PRO, subrayó: “SU INFLACIÓN, SU DEUDA. ¡Hágase cargo, vicepresidenta! Usted es parte de la fórmula que hundió al país en la peor de las crisis: la de 47 millones de argentinos que sienten la desesperanza de no tener ningún futuro. Pero sepa algo: nosotros vamos a cambiar este desastre”. dijo Patricia Bulrich.

En la misma línea, el diputado nacional Mario Negri manifestó: “Para Cristina Kirchner la política económica se reduce a llevar el déficit fiscal hasta donde aguanten la emisión y el endeudamiento en pesos antes de las elecciones y que después al ajuste lo haga otro. Eso hizo antes y eso es lo que quieren hacer ahora. No se les cae otra idea”.

El presidente de la bancada del PRO, Cristian Ritondo, expresó: “Evaden la realidad. Evaden bajar el gasto. Evaden bajar impuestos. Evaden un plan económico”.

En tanto, la diputada nacional María Eugenia Vidal calificó de “clase de economía” el discurso de la vicepresidenta donde “todo es culpa de Macri”. “1hs 9min de clase de economía de @CFKArgentina. ¿Les resumo? Todo es culpa de Macri, el capitalismo, los jueces y los que producen. Nada es culpa del déficit, la emisión, ni de ella que eligió, militó y formó este gobierno”, ironizó.

Cristina Kirchner en el acto de la CTA.

La crítica de Espert y Milei al discurso de Cristina Kirchner

El diputado de Avanza Libertad, José Luis Espert señaló: “A la Argentina no le va mal porque tiene mala suerte, sino porque hacemos todo mal. Una de esas cosas es elegir pésimo en cada elección. Cristina Kirchner no tiene cerebro ni para jugar con tierra pero fue dos veces Presidente y ahora es Vice. Impresentable”.

“Para ella la inflación no es provocada ni por el déficit fiscal y la emisión monetaria sino por el endeudamiento y las importaciones. Al Nobel de Economía”, ironizó y siguió nombrando algunas frases de la vicepresidenta.

“Cristina, La Bruta, dice que la inflación que tenemos NO está causada por el déficit fiscal. Sigue diciendo que tampoco la inflación está causada por la emisión monetaria. Ahora dice que algunos dicen que la inflación está provocada por los altos impuestos”, continuó.

Y opinó: “Ahora dice que Argentina es el 3er país con más evasión del mundo y que la presión impositiva debería pasar de 28% a 45% del PBI. Sigue diciendo que somos el 3er país en fuga de capitales del mundo. Argentina no tiene escasez de dólares sino que hay “festival” de importaciones y fuga de capitales. CK dice que hay que controlar importaciones”.

“Cristina, La Bruta, dice que la ley de la oferta y la demanda es un concepto liberal. Me muero muerto”, dijo en un tuit y en otro retrucó: “Cristina, La Bruta, ahora pretende transformar la excepción (la intervención del Estado en crisis económicas) en la regla de que es NECESARIO el Estado Presente SIEMPRE”.

En esa línea, comentó: “Cristina, La Bruta, habla mal del capitalismo, siendo el único sistema de producción que hay en el mundo que, además, es el que ha sacado a miles de millones de personas de la pobreza y la miseria”. “Soy fanática de la historia” dice Cristina”…de la tergiversada será“, concluyó.

Por su parte, el diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei al ser entrevistado por LN+, desafió a la vicepresidenta a debatir: “Vaya y busque su propio archivo, señora, usted también dijo que era el cuadro más importante de la historia. Además de que está tan obsesionada con los libertarios”.

“Míreme a la cara, la desafío a un debate y le demuestro que todas las cosas que dijo sobre inflación están todas mal”, dijo mirando a la cámara.

A su turno, el legislador porteño Ramiro Marra afirmó: “Resumen discurso de @CFKArgentina: QUIERE QUE SEAMOS VENEZUELA“. “Voy a empezar a pedir factura en el chino así baja la inflación“, ironizó y finalizó comentando la declaración de Cristina en la que afirma que “la inflación es producto de la evasión”: “Que burra que es, por favor”.

Hasta D’Elía se sumó a las críticas a la vicepresidenta

Desde el propio oficialismo, el dirigente piquetero Luis D’Elía señaló en Twitter: “Flojita de memoria y de agradecimiento @CFKArgentina nos declaró la guerra a todos los movimientos sociales de la Argentina en general y a los kirchneristas en particular mientras la @CTAok de @HugoYasky la aplaudía Ni una sola palabra de apoyo a @alferdez #Horrible”.