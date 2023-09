Luis Brandoni tras las críticas a Ricardo Darín por “Argentina, 1985”: “Estoy tratando de comunicarme con él para pedirle disculpas”

Luis Brandoni: “Estoy tratando de comunicarme con Ricardo Darín para pedirle disculpas” | Foro: “La odisea de los giles”

Luis Brandoni se retractó y aseguró que se encuentra tratando de comunicarse con Ricardo Darín para disculparse por sus declaraciones sobre la premiada “Argentina, 1985”, de Santiago Mitre.

El actor, quien ha compartido protagónico con Darín en destacadas producciones como la serie “Mi cuñado” (1993) y “La odisea de los giles” (2019), cuestionó que la película que adapta el histórico juicio a las Juntas Militares, no focalizara más sobre la figura del por entonces presidente Raúl Alfonsín, ni el trabajo de la Conadep (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas).

“Si hablo me enojo, porque un día le voy a decir: ‘¿cómo carajo hiciste Ricardo para hacer esa película que es una canallada?’“, dijo en una nota con El Sol de Mendoza.

Ricardo Darín y Luis Brandoni en “La odisea de los giles”

Ante esto, no tardaron en circular otras repercusiones como la opinión de Ricardo Alfonsín, quien sostuvo que le gustó la película y que, aunque él capaz hubiera contado la historia de otra manera, es una versión de los hechos, y la defendió.

Hasta que finalmente, los medios fueron en busca de la palabra de Darín. “No pienso contestarle a Luis, porque estoy anonadado todavía, con dolor en el alma. No pienso responder a esto, porque me parece que es contribuir a una cosa que no tiene ni pies ni cabeza. No sé de dónde surge, no sé qué le pasa. La verdad, estoy… Como muchas otras personas, estamos estupefactos, esta es la realidad. No me voy a subir a esto, porque es un delirio”“, le respondió a Clarín.

El pedido de disculpas

En las últimas horas, mientras dialogó con Alfredo y Diego Leuco en el pase de Radio Mitre, Brandoni se retractó. “Estoy tratando de comunicarme con él para pedirle disculpas porque eso de ‘canallada’ no estoy seguro de haberlo dicho pero si lo dije, no me refería a Ricardo Darín sino a la película”, sostuvo.

Minuto 16 aproximadamente.

“Tuvo que ver Ricardo porque fue productor”, añadió, en referencia al aporte del actor desde Kenya Films, que integra junto a su hijo, Chino Darín y Federico Posternak.