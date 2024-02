Luis Brandoni, letal contra la Asociación Argentina de Actores: “Nos mandaron a votar por Sergio Massa”

Luis Brandoni habló sobre la actualidad del país y se mostró tajante ante el reclamo de los artistas por la cultura a raíz de las medidas que quiere imponer Javier Milei.

El consagrado actor visitó LAM (América TV) y, una vez más, fue letal con la Asociación Argentina de Actores, el sindicato presidido por Alejandra Darín y al cual renunció en 2017.

Qué dijo Luis Brandoni sobre la Asociación Argentina de Actores

“Lo que antes era la Asociación Argentina de Actores, hoy ya no es. Hoy es la Asociación Kirchneristas de Actores. Nos mandaron a votar por Massa, por primera vez en más de cien años. ¿Ustedes conocen alguna manifestación por falta de trabajo en actores?“, sentenció Luis Brandoni.

“Yo no creo que vaya a tener recortes la cultura, no se habló nunca más de eso. Hay cosas que no tienen que ver con esta iniciativa, hay entidades que son privadas, no son del Estado y no afectan el presupuesto nacional”, sumó.

“No se ve, pero antes en el gobierno de Alfonsín el director del instituto era cineasta, cuando se fue tenía 91 empleados el instituto de cine, hoy tiene 1200. Los actores tienen todo el derecho del mundo en votar a alguien, me tocó perder muchos amigos por la política, lamentablemente no hubo forma y lo lamento mucho”, contó Luis Brandoni.

El emotivo gesto de Robert de Niro con Luis Brandoni que afianzó su gran amistad: “Fue muy conmovedor”

El artista se sinceró sobre el vínculo que forjó con el actor estadounidense y dio paso a “Nada”, la serie que protagonizaron juntos, y se estrenó en 2023.

Brandoni es un gran amigo de Robert de Niro. Juntos protagonizaron la serie “Nada” que se estrenó en la plataforma Star+ en septiembre del año pasado y se filmó en la Ciudad de Buenos Aires. En este sentido, el artista recordó una anécdota que protagonizó con el actor de Hollywood que afianzó el vínculo que los une estos días.

Todo comenzó cuando el actor fue consultado en LAM por Maite Peñoñori y las angelitas sobre el suceso del proyecto que encabezó junto al reconocido artista de Hollywood. Cuando le preguntaron si sintió el impacto y llegada que tuvo la serie en la sociedad, Brandoni expresó: “Lo viví de una manera muy particular porque hacía bastante tiempo un programa de televisión exitoso, y tuve el gusto de hacerlo en algún momento de mi vida pero esto superó cualquier expectativa porque la gente lo tomó con mucho entusiasmo. Se vio de un tirón y en gran parte de Latinoamérica, en Estados Unidos Unidos también ha sido muy exitosa y me ha hecho muy feliz”.

“Y la participación de De Niro es algo extraordinario, es muy curioso porque él nunca en su vida hizo una serie de televisión. Nunca en la vida, hizo teatro al comienzo de su carrera y después hizo cine”, remarcó Luis sobre el compromiso del actor hollywoodense en la serie. “Pero ¿son amigos?”, le consultó una de las angelitas. Ante dicha consulta, Brandoni contestó inmediatamente: “Por supuesto, sino no hubiera venido. Somos amigos a través del tiempo, hace muchos años”.

Acto seguido, Marcela Feudale quiso saber qué o quién fue el nexo para que ambos pudieran conocerse. “Lito Cruz”, reveló Luis para luego profundizar al respecto: “Fue a Nueva York y entre otras cosas, vi una obra en la que trabajaba Robert De Niro y le gustó mucho, y creo que tuvieron la oportunidad de conversar. Después Lito compró los derechos y la montó acá en Buenos Aires y se lo hizo saber, y el día del estreno se apareció”.

“A raíz de eso nos encontramos en una noche que fue muy larga y divertida, y algún otro desayuno. El vino a Buenos Aires porque le gusta mucho, y no lo digo por cumplido sino porque sé que es así. Nos comunicamos en italiano, en inglés poco…con las manos pero nos entendemos”, compartió el artista a continuación.

Minutos más tarde, Brandoni reveló que De Niro tuvo un remarcable gesto hacia que afianzó la amistad que los une estos días: “Lo que pasó después fue muy conmovedor para mí. Fui a filmar a Nueva York el comienzo de la película “Made in argentina” y había un actor norteamericano que trabajó mucho con él pero que no vivía en Nueva York y también estuvo en la película. Entonces ensayamos para hacer la escena, y el actor se fue a comer a lo de De Niro, y Robert le preguntó qué hacía ahí, y le comentó que estaba haciendo una participación en una película argentina, y De Niro le pidió que lo llamara”.

“Estábamos cerca de la fecha de Nochebuena y lo que él creyó es que yo estaba filmando filmando, y que lo pasaría con buena suerte junto al elenco entonces quería pasarme la Nochebuena en su casa y eso es lo que hicimos con mi ex esposa, marta Bianchi y mis hijas. Ahí se afianzó nuestra relación”