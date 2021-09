Los últimos crímenes son el resultado de “haber mirado tantos años para otro lado”, Perotti

Perotti: “Hay una decisión tomada, que es cortar los vínculos con el delito”.



El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, aseguró este miércoles que la seguidilla de homicidios registrada en los últimos días en Rosario es consecuencia de “haber mirado tantos años para otro lado”, lo que “permitió que algunas bandas se hayan convertido en organizaciones criminales”, y agregó que “hay una decisión tomada, que es cortar los vínculos con el delito”.

“Esto es lo que enfrentamos y no lo ocultamos. No barremos debajo de la alfombra. Barrer debajo de la alfombra durante tantos años llevó a que tengamos organizaciones criminales con este nivel de organización”, dijo el mandatario santafesino durante una rueda de prensa en la que expusieron detalles sobre el sistema de seguridad que se lleva a cabo en el marco del juicio a los integrantes de la banda “Los Monos” y la puesta en funciones de 160 efectivos de fuerzas federales que llegaron días atrás para custodiar el Centro de Justicia Penal de Rosario.

Por su parte, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, sostuvo en declaraciones a Radio 10 que la de Rosario “es una situación grave” que se ha profundizado “en los últimos días”, y recordó que desde el inicio de su gestión se duplicó el número de efectivos de fuerzas federales de seguridad en Santa Fe.

La funcionaria detalló que al asumir en la cartera en Santa Fe había 2.000 efectivos de las cuatro fuerzas federales, mientras que en la actualidad hay más de 5.000 agentes, 4.000 de ellos destinados a tareas de seguridad ciudadana.

Ariel Cantero, jefe de la banda narco Los Monos, en juicio.

“Con el despliegue que hicimos en estos días, de 160 efectivos más, duplicamos la cantidad de fuerzas federales que había en Santa Fe, y la mayor parte están concentradas en la ciudad de Rosario”, detalló la ministra.

A la vez, recordó que el Gobierno nacional dispuso una partida extra de $3.000 millones para la seguridad en Santa Fe y que fue creada “una Unidad Ministerial Rosario, una suerte de delegación del Ministerio de Seguridad de la Nación en esa ciudad, con funcionarios nacionales que trabajan permanentemente en la coordinación del despliegue operativo de las fuerzas”.

En una conferencia de prensa realizada esta mañana en Rosario el ministro de Seguridad provincial, Jorge Lagna, explicó que los seis homicidios ocurridos en la ciudad de Rosario entre el lunes y el martes últimos están vinculados “al narcodelito” y apuntó con las principales bandas que operan en la ciudad, “Los Monos” y la liderada por Estaban Alvarado.

El ministro dijo que “Rosario hace muchos años vive una situación vinculada al narcodelito que hizo eclosión un par de días atrás con hechos lamentables, todos vinculados al narcodelito”.

El asesinato de Argüelles

El más resonante de esos casos fue el crimen de Carlos Argüelles, un mecánico de 46 años que había declarado como imputado colaborador contra su antiguo jefe Alvarado, de quien fue testaferro.

En enero pasado había sufrido un ataque a tiros mientras transitaba en auto y el lunes por la tarde cuatro personas lo mataron de dos balazos en la cabeza en su taller del sur de Rosario.

Integrantes de la banda Los Monos.

Los cuatro sospechosos están detenidos y voceros de la investigación afirmaron a Télam que “está probada” su participación material en el hecho, mientras que falta determinar “quién fue el mandante”.

Los investigadores apuntan a Alvarado, el líder de una organización criminal compleja que desde hace algunos años mantiene una disputa con “Los Monos”, la banda comandada por el clan Cantero.

Respecto a la llegada de los 160 nuevos efectivos de fuerzas federales a Rosario, el ministro explicó que estarán destinados a la custodia del Centro de Justicia Penal, donde se lleva a cabo el juicio a los integrantes de “Los Monos” con al menos 12 balaceras contra edificios públicos y viviendas particulares de jueces.

Según el funcionario provincial, de esa manera, los efectivos de la policía santafesina que custodiaban el edificio público podrán ser redistribuidos a tareas de prevención en distintos barrios de la ciudad donde se registraron los últimos episodios de violencia.

En las últimas dos semanas se registraron 17 homicidios en el Departamento Rosario, que en el año acumula 156 asesinatos de acuerdo al último informe oficial.

Más del 60 por ciento de esos crímenes tiene como contexto la “economía ilegal” y la acción de “organizaciones criminales”, según la nomenclatura que utiliza el Ministerio Público de la Acusación (MPA), mientras que sólo cuatro se produjeron en “ocasión de robo”.

“Hay una decisión tomada, que es cortar los vínculos con el delito. Una situación que claramente no pasaba y nos lleva a que haya un cambio profundo”, dijo hoy Perotti.

Agregó que se trata de “un cambio que en lo diario no creemos que tenga la dimensión que deseamos” ya que, abundó, “esto es una bola de nieve que fue creciendo y nosotros tomamos la decisión de empezar a achicarla”.

El gobernador cuestionó la declaración de la titular de la cartera de Seguridad nacional, que este miércoles dijo que no va a mandar más agentes a Rosario. “No me importan los números de otra provincia porque la problemática de acá. Lo que acontece acá no pasa en otra jurisdicción”, comentó