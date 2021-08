Los Tercermundistas & Benjaminz: Doble Lanzamiento

Como no podía ser de otra manera ya están dando de qué hablar con su novedoso formato doble mostrando un disco instrumental, y un álbum con todas las versiones interpretadas por Benjaminz (Jamaica).

Los Tercermundistas Backingband nacen en el año 2016, proyecto con formato de “backingband” orientada al estilo Reggae, Dub, New Roots, Rocksteady, Ska y sus derivados del Folklore Jamaiquino. Formada por músicos en actividad en la escena del reggae argentino, miembros de bandas nacionales como Los Cafres, Kameleba, Dubies, Alegre No Tanto, entre otras.

En 2019 comenzaron a trabajar con el artista y cantante jamaiquino Benjaminz en lo que hoy se convirtió en este disco doble denominado “Riddim Town” al álbum con las canciones instrumentales producidas por la backing, y “I´ll never quit” al cual contiene todas las versiones con interpretaciones cantadas por Benjaminz.

El proceso de grabación se llevó a cabo en Afro Recording Studio (Buenos Aires), estudio especializado en el género musical donde se realizaron discos muy importantes a nivel internacional, DZ Estudio, OZ Estudio y 3M. Todos los temas fueron mezclados y masterizados en Magia Producciones.





Actualmente, como ya lo vienen haciendo este año, el proyecto sigue enfocado en la producción de canciones instrumentales para productores europeos y latinoamericanos, además de trabajar en show para artistas nacionales e internacionales como “backingband” o “banda de acompañamiento”, como lo hizo en 2018 junto al cantante Attila (Italia), acompañándolo en su gira por Argentina en la presentación de su disco “You neva know me”.

Benjaminz es un artista jamaiquino de reggae que se mantiene en actividad desde el lanzamiento de Lovers Rock en 2012 con el simple “Tell me when”, el cual también fue número uno por ocho semanas consecutivas en Tempo Cross Caribbean Count Down en Tempo Television Network (canal de televisión pancaribeño que transmite la música y la cultura del Caribe).

Benjaminz continuó con simples como “Let me take you away”, “My love” y “Original”, entre otros. Es considerado artísticamente versátil por haber atravesado tantos estilos y patrones vocales.

Durante el pasado año y medio, estuvo trabajando en varios proyectos internacionales con productores de Argentina, Canadá, Japón y España.

