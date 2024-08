Los sueños de Colapinto: salir campeón, llegar a la Fórmula 1 y traerla a la Argentina

Sobrevivió a un día eterno en el que aceleró un Shelby Cobra, saludó a miles de fans, respondió cientos de preguntas y cumplió con decenas de obligaciones. Puede que la juventud haya tenido algo que ver -tiene 21 años-, pero pasó más por la responsabilidad de Franco Colapinto. Lo demuestra en su vida, algo que quedó clarísimo por cómo atendió a Olé después de tantas horas de trajín, y también en la pista, donde se comporta como un adulto con la espalda lo suficientemente ancha para bancar tanta presión.

La de todo un país que sueña con verlo en la F1, una ilusión que él no esquiva (“en algún momento se va a dar”, nos dijo), y la de ser el referente de millones de pibes que lo aclaman. En un día mágico, en el que se dio el lujo de girar por Buenos Aires en el marco del Gulf Tour, la figura de la Fórmula 2 habló de su presente, de su futuro, del obsequio que le hizo a Messi y muchísimo más.

Franco Colapinto arriba del Shelby Cobra con el que recorrió las calles porteñas. (Juan Lopetegui / Gulf)

-Pudiste pisar el Shelby Cobra. ¿Te quedás con ese o con tu auto de Fórmula 2?

Mejor el de Fórmula 1, jaja. Pero el Shelby viene después. Cuando era chiquito veía las películas de Cobra y soñaba con manejar un auto de esos, hacerlo con 21 años es único. Es una bestia con un montón de potencia, hace un ruido hermoso y disfruté un montón pasear por Buenos Aires, que es donde crecí y anduve desde pibe. Haberme cruzado con un montón de fans y otros que se iban sumando al paseo, fue único, espero se repita.

-¿Qué te decía la gente que te cruzaba? Los que te paraban en el semáforo, los pibes de las bicis…

-Que lo acelere y haga un poco de ruido. Los chicos de las bicis están para correr el Tour de France, me siguieron los ocho kilómetros que hice a fondo. Veníamos a 30 ó 40 kilómetros por hora y ellos me seguían con la bicicleta. Nadie entendía nada. Me puso contento que hubiera un poco de todos los públicos, había unos nenes de jardín que me gritaban “Franco, Franco”, y ver que genero eso es una locura. Espero que siga así, que de verdad se sigan motivando los chicos a ver automovilismo, espero incentivarlos y que se empiecen a hacer fanáticos del deporte motor. Y ojalá traer la Fórmula 1 a la Argentina, sería un sueño para mí que todos esos fanáticos que no pueden viajar a Europa tengan la posibilidad de ver las carreras.

-Yendo a Europa, ¿hay una posibilidad real de pelear el campeonato de F2 en la segunda parte del año?

–Es real, aunque obviamente que en las últimas tres carreras no sumé puntos y me perjudicó un montón, porque debería estar 2° o 3° en el campeonato. Pero es un trabajo en equipo: a principio de año me equivoqué, tuve errores de novato y los fui corrigiendo con el correr de las carreras, y en las últimas hubo errores claros del equipo. Somos un grupo, cuando uno falla y el otro no, hay que reforzarnos en conjunto. Tendría que haber sumado mucho y no lo hice, pero así son las carreras. A veces son un poco injustas, hay muchos factores que el piloto no puede controlar. Igual, tenemos que asegurarnos de no repetirlos.

-Con Sainz y Albon abrochados en Williams, ¿ves imposible subir a la F1 en 2025?

-Son dos pilotos con experiencia, y uno viene de Ferrari. Son buenos, rápidos, eso va a ser bueno para el equipo… capaz malo para mí, jaja. Pero creo que voy a tener la oportunidad tarde o temprano, estoy luchando por eso desde chico y espero que llegue. Sin dudas en algún momento se va a dar. Obviamente hay que seguir trabajando en Fórmula 2, en eso estoy enfocado y tratando de hacer lo mejor posible. Colapinto sostiene en sus hombros el sueño argentino de F1. (Juan Lopetegui)

-¿Y la única vía hacia la F1 es Williams o podrías terminar en otro equipo?

-No sé, supongo que es un poco como en el fútbol: un equipo compra a los jugadores. Pero no sé bien el tema de contratos, eso se los dejo a mis managers. Ojalá que llegue, y ojalá que llegue en Williams, que son los que me apoyaron desde el comienzo.

-Dijiste que es como en el fútbol. Ahí, ¿vos qué jugador serías?

-Un arquero seguro que no. Yo voy más al ataque, así que seguro alguno de arriba. A mí me gusta mucho Julián Álvarez, para mí la rompe toda. Voy con él.

-Siendo bostero, igual te quedaste con Julián…

-Sí, pero yo lo veo más como argentino. Soy muy fanático de la Selección, la están rompiendo toda y los admiro un montón. Colapinto eligió al flamante refuerzo del Atlético de Madrid.

-Bueno, a vos te regaló la camiseta Messi. Dijiste que le querías dar el casco.

-Se lo mandé, ya lo debe tener Leo. Es mi ídolo máximo, es un honor que reciba mi casco como también lo es que me haya mandado su camiseta y tener su firma. Creo que la Selección nos está dando un montón de alegrías hoy en día, yo sólo disfruto de verlos jugar y de los resultados que nos dan. Hay que hacer feliz a la gente en el automovilismo, ya en el fútbol me parece que estamos bien, jaja.

-¿Tenés algún ídolo fierrero? Hace un tiempo le dedicaste un triunfo a Traverso.

-Traverso es uno de mis ídolos. Más que nada Senna, fue un poco con el que crecí, él y Fangio. Por ellos me metí en el mundo del automovilismo. Y hay varios otros que son un poquito ídolos, pero ellos son los que me representan. La remera firmada por Messi que recibió Colapinto.

-¿Cómo nació el vínculo con Bizarrap?

–Yo quiero ser el N° 1 en el automovilismo y él lo es en la música, me encantaría llegar a ser lo que es él en su mundo. Lo admiro un montón, para mí es un referente y un gran artista. En su momento, me ayudó un poco a ciegas. Me dijo “te quiero ayudar” y eso no lo hace cualquiera, mucho menos alguien tan-tan-tan conocido. Él sabía que me podía ayudar fácilmente y me dijo “decime lo que necesites y vamos para adelante”. Fue un desafío para él, que siempre ayuda a la gente de su país y demuestra ese amor por los deportistas argentinos.

-¿Cómo es tu relación con él?

–Hoy en día somos súper amigos. Me llevo rebién más allá de lo deportivo. Él es una gran persona, lo admiro por cómo es y por lo bien que lo hace en la música. Ojalá que sigamos teniendo una relación así por muchos años más, fue una gran parte de este año de F2.

-¿Te lo vas a llevar al podio la próxima vez que ganes?

Colapinto con la gorra de Bizarrap en el podio de Barcelona.

