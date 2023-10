Los Pumas lo hicieron: le ganaron a Japón y están en cuartos de final del Mundial de Francia

Los Pumas ante Japón se jugaban mucho más que el partido correspondiente a la quinta fecha de la 10° Copa del Mundo. Un encuentro a todo o nada porque el ganador seguía adelante en la Copa del Mundo. En el Stade de la Beaujoire, en Nantes, la fiesta fue Argentina. Los Pumas le ganaron a Japón 39-27 y se metieron en los cuartos de final del Mundial de Francia.

A un minuto del final del partido, el cordobés “Juanchi” Mallía levantó los brazos y “pidió el agite del público albiceleste”. De los cuatro costados bajó el “olé, olé, olé, olé… Pumas, Pumas… “. Sonó el silbato y el abrazo fue gigante, como para abarcar a quienes hicieron el aguante en esta cruzada. Sonó Pier, con La ilusión que me condena, y los jugadores se abrazaron en el campo de juego. Hubo desahogo, felicidad y una mezcla de sensaciones. El fantasma de volverse a casa sin alcanzar el objetivo de meterse en cuartos de final quedó atrás. En el caluroso mediodía de Nantes, la ciudad situada a orillas del río Loira, Argentina dio un paso más. Preparará las valijas, pero para viajar a Marsella, donde el próximo sábado desde las 12 de Argentina se medirá con Gales, por cuartos de final.

Allí, seguramente será otra fiesta albiceleste porque el público argentino le ofrendó su apoyo a los jugadores y vibró con cada jugada albiceleste. Desde que la voz del estadio preguntó Are you ready? (¿están listos? en inglés) y comenzó la cuenta regresiva que cuando llegó a cero disparó la patada del cordobés Santiago Carreras fue todo alegría. También en la previa y en el final. Como lo será en Marsella, por un paso más.

EL PARTIDO

Argentina pegó primero y tras un line, Santiago Chocobares se “escapó” solo para apoyar el primer try del juego y desatar la euforia en un estadio teñido de celeste y blanco. Emiliano Boffelli no falló la conversión y puso el partido 7-0 a favor del seleccionado argentino.

Los dirigidos por el australiano Michael Cheika tuvieron un arranque intempestivo, con los backs en gran forma y solidez en las formaciones fijas, pero Japón insistió, ganó terreno y a los 16 de la primera etapa igualó el encuentro con un try de Fakatava convertido por Matsuda.

A los 23 minutos, Pablo Matera, después de recibir atención médica, dejó el campo de juego lesionado y en su lugar ingresó el cordobés Matías Alemanno, quien ante Japón cumplió su caps 91 con Los Pumas.

El seleccionado argentino aprovechó la superioridad numérica por la tarjeta amarilla a Pieter Labuschagne (22 minutos) y a los 27, en una jugada que arrancó en el cordobés Juan Cruz Mallia (capturó una pelota en el aire) y condujo Gonzalo Bertranou, teminó con un try del tucumano Mateo Carreras. Esta vez, Boffelli no convirtió, pero Argentina se volvió a poner arriba 12-7.

A tres minutos del final, los asiáticos sorprendieron a la defensa argentina y Saito fue incontenible. Apoyó el segundo try del elenco nipón, que convertido por su apertura cerró el primer tiempo con el triunfo argentino por la mínima diferencia (15-14).

El complemento arrancó con las mismas imprecisiones que el final del primer tiempo y con Argentina perdiendo en el contacto, pero en territorio ajeno se hizo fuerte y a los cinco minutos, Mateo Carreras sumó el segundo try para su cuenta personal. La conversión de Boffelli le dio un poco más de aire a los hombres de Cheika, que estiraron la diferencia para ponerse 22-14 arriba.

Lo que vino después fue todo favorable a los asiáticos, un penal anotado por Matsuda a los 11 y un drop de Lemeki a los 15 pusieron nuevamente a tiro a los nipones, que con el tanteador 22-20 le metieron presión a Argentina. Pero, Los Pumas son Los Pumas. Y apareció Emiliano Boffelli para romper la defensa rival y anotar su try. El rosarino sumó también la conversión y la diferencia volvió a estirarse a nueve (29-20).

Y la locura la desató Mateo Carreras con su tercer try. El tucumano lastimó a la defensa cada vez que pudo y no perdonó ninguna chance. El partido estaba cerrado, Japón había descontado y se había puesto nuevamente a dos, y cuando el wing apoyó en el ingoal el desahogo fue total. Argentina empezaba a acariciar la clasificación a cuartos.

Después llegó la marca del goleador histórico. Nicolás Sánchez, que ya había convertido en el try de su coterráneo, sumó tres puntos más con un penal ejecutado a la perfección y Los Pumas estiraron la ventaja a 12 (39-27).

El final de fiesta fue todo albiceleste. El seleccionado argentino le ganó a Japón y vuelve a meterse entre los ocho mejores del mundo.

Los Pumas y Japón se enfrentaron en siete ocasiones, con seis triunfos para los argentinos y una para los nipones. En Copas del Mundo ésta es la segunda vez, en 1999, en Cardiff, fue victoria albiceleste por 33-12. Este domingo en Nantes, la segunda.

El primer partido entre ambos seleccionados se disputó el 15 de mayo de 1993 en Tucumán y Los Pumas ganaron 30-27; el último fue el 5 de noviembre de 2016 y Argentina ganó 54-20.

FORMACIONES

Los Pumas: 1. Thomas Gallo, 2. Julián Montoya (c), 3. Francisco Gómez Kodela; 4. Guido Petti, 5. Tomás Lavanini; 6. Pablo Matera, 7. Marcos Kremer, 8 Juan Martín Gonzalez; 9. Gonzalo Bertranou, 10. Santiago Carreras; 11. Mateo Carreras, 12. Santiago Chocobares, 13. Lucio Cinti, 14. Emiliano Boffelli; 15. Juan Cruz Mallía. Entrenador: Michael Cheika

Ingresaron: Alemanno, Bello, Rubiolo, Sánchéz, Bazán Vélez, Sclavi, Moroni, Creevy.

Japón: 1. Keita Inagaki, 2.Shota Horie, 3.Jiwon Gu; 4.Jack Cornelsen, 5. Amato Fakatava; 6. Michael Leitch, 7. Pieter Labuschagne, 8. Kazuki Himeno (c); 9. Naoto Saito,10. Rikiya Matsuda; 11. Siosaia Fifita, 12. Ryoto Nakamura, 13. Dylan Riley, 14. Kotaro Matsushima; 15. Lomano Lemeki. Entrenador: Jamie Joseph.

Ingresaron: Valu, Naikabula, Dearns, Sakate, Millar, Saumaki, Nagare, Yamanaka.

Puntos: PT. 2m try de Chocobares convertido por Boffelli (A), 16m try de Fakatava convertido por Matsuda (J), 27m try de Mateo Carreras (A), 34m penal de Boffelli (A), 37m try de Saito convertido por Matsuda (J). ST. 5m try de Mateo Carreras convertido por Boffelli (A), 11m penal de Matsuda (J), 15m drop de Lemeki (J), 18m try convertido por Boffelli (A), 26m try de Naikabula convertido por Matsuda (J), 28m try de Mateo Carreras convertido por Sánchez (A), 34m penal de Sánchez (A).

Tarjeta amarilla: PT. 22m Pieter Labuschagne (J)

Cancha: Stade de la Beaujoire, Nantes.

Árbitro: Ben O’Keeffe (Nueva Zelanda).