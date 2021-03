Los precios de los Huevos de Pascua con aumentos exagerados

Para el festejo de la próxima Semana Santa, los precios de los huevos de pascua no acompañan al contexto económico: este año llegaron a cuadruplicar la inflación general de los últimos doce meses.

Tanto la cotización del dólar como el valor del cacao en el mercado internacional aumentaron menos que los precios de venta final de estas golosinas, que tuvieron alzas extremas del 186%, de acuerdo con un relevamiento de la consultora Focus Market.

El aumento promedio de las diferentes variedades de huevos de Pascua disponibles en el mercado se ubica en torno del 85% y no guarda relación con la inflación acumulada en los últimos doce meses (40,7% a febrero) y mucho menos con el 7,6% de suba del cacao en el mercado internacional, que pasó de US$ 2.275 a US$ 2.448 las 10 toneladas métricas.

Focus Market.