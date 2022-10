Los posteos de Georgina Barbarossa y Tomás Holder tras su incómodo momento en A la Barbarossa: qué dijeron

TOMÁS HOLDER Y GEORGINA BARBAROSSA | INSTAGRAM

Tras haber vivido un tenso momento al aire de A la Barbarossa (Telefe), Tomás Holder y Georgina Barbarossa hicieron posteos en sus redes sociales que confundieron aún más a la audiencia del programa.

Una vez el ciclo llegó a su final, la conductora compartió en sus historias de Instagram una amorosa fotografía junto al primer eliminado de Gran Hermano (Telefe) y escribió: “Al final es un tierno“.

Por su parte, el polémico ex Gran Hermano no dudó en repostear la imagen en su cuenta y sumó: “Un amor de persona. Gracias por el espacio“. De esta manera, ambos intentaron apaciguar los rumores de conflictos que surgieron a raíz de lo que se vio en el vivo.

Tomás Holder intentó abandonar A la Barbarossa al aire y tuvo un tenso momento con Georgina Barbarossa

Tomás Holder asistió este jueves por la mañana al ciclo de Georgina Barbarossa, A la Barbarossa (Telefe), y tras ser consultado por el vínculo de su madre y su novia, el primer eliminado de Gran Hermano quiso abandonar el programa en vivo.

Barbarossa tuvo a través de una videollamada a Paula, la novia de Holder, pero en medio de la conversación sobre su relación amorosa, la comunicación se cortó y la conductora para continuar con el tema, le preguntó a Tomás: “¿Cómo se lleva con tu mamá? Porque la imagen de tu mamá es re fuerte, o sea, tener una mamá tan presente“.

Esta fue la consulta que incomodó por completo a Tomás, quien tras responder, anunció contundente que deseaba irse del estudio: “No, no, no… Si bien mamá siempre fue una mujer que fue celosa de mí, puede ser… Pero es muy respetuosa, tienen una relación tranquila, se conocieron muy poco. Creo que digo esto y ya quizás estaría bueno terminar la charla que estamos teniendo“.

“¿Estás incómodo?“, enunció Georgina, ante lo cual Holder fue brutalmente honesto y apuntó hacia el panel: “Sí, estoy incómodo porque recién escuché comentarios de la mesa: ‘en tres meses se pelean’, cosas así… Siento que siguen faltando el respeto. Entonces, yo la verdad que te digo que gracias por invitarme, muchas gracias por el espacio, pero quiero llegar hasta acá. Así que bueno, gracias“. Al ver la intención del joven de levantarse del sillón, Barbarossa lo retuvo y lo hizo sentar nuevamente. “No te vayas, un segundito, un segundito… No les hagas caso, no sé qué están diciendo“, agregó la conductora.

“Igual, Georgina, no quiero hablar más, en serio, quiero retirarme, no me siento cómodo”, reafirmó Holder. “Bueno, amor, está bien“, manifestó Georgina visiblemente descolocada por la situación. “¿Me sacan esto?“, expresó Tomás en referencia al micrófono. “Esperate un segundito. Vamos al corte“, comentó Georgina para terminar con el tenso momento. Sin embargo, al regresar del corte comercial, Tomás continuó la nota con tranquilidad.