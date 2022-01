Los Montaner le hicieron firmar un impensado documento a Stefi Roitman antes de su boda con Ricky

Stefi Roitman y Ricky Montaner se casarán este sábado 8 de enero en la Argentina; con las horas contadas para el momento, Maite Peñoñori reveló que la familia Montaner le hizo firmar un documento a la futura esposa del cantante, para evitar la filtración de información de la fiesta.

La panelista confesó en “Intrusos” (América TV) todo lo que debieron hacer Stefi Roitman y quienes trabajaron en la organización del matrimonio: “(La familia Montaner) Le hicieron firmar a ella un contrato de confidencialidad, todos los proveedores, hasta los más chiquitos, también tuvieron que firmar este contrato para no filtrar nada a la prensa”. Asimismo, Maite explicó por qué no pusieron el lugar donde será la boda en la invitación que se filtró: “No querían que se sepa… Si vos confirmabas tu asistencia, recién ahí te van a pasar un día antes la dirección“.

Peñoñori confirmó que la celebración se llevará a cabo en un lugar llamado El Dok, el cual está ubicado en Exaltación de la Cruz: “Es un lugar enorme, muy cerca de la casa de Chano Charpentier, es una zona de mucho campo, muy amplia, hay una caballeriza por ese lugar… La boda es al mediodía, el lugar tiene mucho espacio verde, lo cual los convenció por el tema del COVID. Los van a testear a todos, les van a hacer un test rápido“.

Muchos se han consultado cómo será la ceremonia que una a Ricky Montaner y Stefi Roitman, ya que ambos son de religiones diferentes, sobre lo cual Maite comentó: “La ceremonia va a ser mixta, porque ella es judía y él es evangélico“.

Los famosos que irán a la boda de Stefi Montaner y Ricky Montaner

Asimismo, el cantante y la modelo estarán rodeados de sus familias y amigos cercanos, pero la realidad es que hay muchas celebridades que dirán presente en la boda y Maite habló de eso: “Hay famosos que ya confirmaron su asistencia, uno es muy amigo de Mau y Ricky: Sebastián Yatra va a estar; Marc Anthony también… Susana Giménez está un poco en duda por el tema del COVID y Ricky Martin me dijeron que es muy probable que esté“.

De igual manera, la periodista afirmó que la lista de invitados asciende a los 400 y 600 personas. El encargado de organizar la fiesta fue un Montaner: “Tienen un sobrino de ellos que es el que se ocupó de todo, la que está a cargo de todo es Marlene Rodríguez, Stefi nada, no puede (opinar o decidir)“. Stefi Roitman está en Argentina desde hace unos días, ya que debía encargarse de terminar todos los detalles de sus vestidos, el cual fue hecho por el diseñador Justo Ocampo: “Va a meter tres cambios de vestidos en la noche”.

¿Cuánto costó la boda de Stefi Roitman y Ricky Montaner?

Entre los detalles expuesto con Maite Peñoñori están los montos que pudieron haber gastado los Montaner y los Roitman en la esperadísima fiesta de matrimonio: “De base este salón, sin cubiertos, peladitos, serían 600 mil pesos. El cubierto me dijeron de 20 mil pesos para arriba. La boda podría estar entre los 18 o 20 millones de pesos argentinos”.

Como si fuera poco, la periodista aseguró que los invitados se hospedarán en hotel Hilton de Pilar y podrán disfrutar de increíbles espectáculos musicales: “Van a tocar varias bandas en vivo, pero trataron de mantenerlo en secreto y no se sabe nada, también van a tener DJs muy top, pero rotativos”.