Los gobernadores redoblan la presión contra la Casa Rosada y refuerzan el reclamo para bajar las retenciones

La estrategia de los mandatarios provinciales es relanzar las ligas regionales para sumar fuerza en las negociaciones con Balcarce 50.

Con la presión fiscal como principal eje del encuentro, los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; de Córdoba, Martín Llaryora, y de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, se reunieron este martes en Rosario. Tras analizar la situación del agro, los mandatarios provinciales redoblaron el reclamo al presidente Javier Milei para que baje las retenciones al campo.

Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro y Rogelio Frigerio reactivaron la liga de gobernadores de la región Centro, con reclamo a Milei para que baje las retenciones al campo (Foto: Gobernación Santa Fe).

Durante los últimos meses, los gobernadores reactivaron las ligas regionales, que comparten características y preocupaciones similares. En este caso, los mandatarios de la región Centro están en alerta por el impacto de los impuestos sobre sectores productivos clave, como el campo.

La semana pasada se habían reunido Pullaro y Llaryora y esta semana sumaron a Frigerio, un gobernador del PRO, con diálogo fluido con Balcarce 50, pero que responde en forma directa al expresidente Mauricio Macri.

Los gobernadores dialoguistas suman fuerza para negociar con Milei

Bajar la carga impositiva fue una de las promesas de campaña de Milei y es un tema que sube la tensión entre el Gobierno nacional y los provinciales. El ministro de Economía, Luis Caputo, envió una nota a los 23 gobernadores en la que les solicitó que implementen medidas que obliguen a los municipios a adecuar las tasas locales al costo de los servicios que prestan y a eliminar las que se superponen con tributos nacionales.

Si bien coinciden con la necesidad de alivianar la mochila impositiva en los sectores productivos, el reclamo del Gobierno generó malestar entre gobernadores e intendentes dialoguistas, que plantean que todos los estamentos del Estado tienen que hacerlo, fundamentalmente el nacional.

Días después de recibir la carta de Caputo, los mandatarios provinciales de la región centro empezaron a reunirse. “Los productores de nuestras provincias aportan el 70% de lo que Nación recauda de retenciones. Estas tres provincias son las que más producen en la República Argentina”, afirmaron este martes en Rosario. Según dijeron, es un sector que “no soporta más esa carga tributaria”.

El reclamo fue dirigido directamente a Milei, con su promesa de campaña como eje. “En función de la baja de impuestos que se ha comprometido a llevar adelante el Presidente, el próximo impuesto que debe bajar el Gobierno nacional tiene que estar directamente asociado al campo y tienen que ser las retenciones”, reclamó Pullaro.

Los gobernadores Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro y Rogelio Frigerio se reunieron en Rosario (Foto: Captura de X/@MartinLlaryora).

Además, dio precisiones sobre lo que representaron para Santa Fe las retenciones en los últimos años y planteó que el productor agropecuario “invierte en tecnología, maquinaria y en la rueda de la economía y en este momento no da más”.

“Con el ministro de Economía sacamos cuentas de cuánto aportó nuestra provincia en términos de valores de equipamientos: en los últimos 6 años la provincia de Santa Fe aportó 22.000 cosechadoras y 150.000 tractores por las retenciones al Gobierno nacional”, puntualizó.

Por su parte, Firgerio pidió “conformar una mesa que monitoree permanentemente la situación del sector”. “La presión impositiva del gobierno nacional puntualmente sobre el campo supera el 66%, mientras que en el caso de las provincias es menor al 5%”, explicó.

Para Llaryora es solo cuestión de tiempo para que el campo vuelva a estar en situación crítica. “Hay que reaccionar antes de que sea tarde. Tenemos que entender que el campo ha ayudado todos estos años a la Argentina, ha colaborado con el país. Pero hoy las condiciones internacionales, climáticas y financieras hacen que el campo no pueda más, y hace que el campo, si no tenemos un clima favorable, muchos de nuestros productores se fundan. Entonces las medidas que estamos tomando nosotros no son suficientes para salir de esta crisis, porque no tenemos más medidas, porque la mayor parte son las retenciones”, afirmó.

El compromiso de los gobernadores con el campo

Uno de los mayores cuello de botella que se generó para las provincias en 2024 fue la eliminación de la obra pública, además de la baja en la distribución de fondos nacionales y la deuda con las cajas previsionales.

En año electoral, todo está sobre la mesa, pero también las quejas de los sectores productivos afectados por el golpe a la infraestructura vial, por ejemplo. En ese contexto, Pullaro reclamó que el Gobierno nacional arregle las rutas o las transfiera a las provincias.

Preocupados ante la falta de respuesta, los gobernadores de la región Centro se comprometieron a “acompañar al campo”. “Tomamos el compromiso de invertir el 100% de los recursos que vienen del campo en infraestructura rural”, anunció Pullaro.

Según los datos que aportó, Santa Fe, “el año pasado en materia de impuesto inmobiliario rural, recaudó US$14 millones solamente y puso en políticas al campo y a los sectores productos US$343 millones. Es decir, más de 22 veces más”. “No nos pueden decir a nosotros que el problema de la presión fiscal es por los tributos que cobramos las provincias”, dijo en referencia con las quejas de Milei y de Caputo.

“Las provincias ya adoptamos medidas de alivio fiscal y de acompañamiento al sector. El 94% de la carga impositiva de los productores rurales cordobeses corresponde a impuestos nacionales, solo el 2% son impuestos municipales y el 4% son impuestos provinciales que vuelven en obras para el campo en un 98%”, agregó Llaryora.

La presión llega al Gobierno desde todo el arco opositor. Este martes -a pocos días del encuentro que mantendrá la Mesa de Enlace con el ministro de Economía-,la Cámara Baja sumó proyectos que impulsan recortes en los derechos de exportación a productos agropecuarios.

La iniciativa consta de cuatro artículos en los que se establece que las retenciones se derogarán a partir del 1º de enero de 2025, y se deroga el artículo 755 de la Ley de Código Aduanero, referido a atribuciones al Poder Ejecutivo. “Las retenciones son un impuesto injusto que castiga a las provincias productoras como la nuestra, mientras financian al gobierno central con recursos de libre disponibilidad”, explicó el diputado Roberto Mirabella.