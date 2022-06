Los gestos románticos de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, relajados en el lujoso yate que alquilan en Ibiza

El mejor futbolista del mundo que disfrutó primero de una estadía familiar en su casa de Kentuchy en nuestra ciudad, ahora y luego del festejo de su cumpleaños continúa de vacaciones en Ibiza y aprovecha para mimarse con Antonella, se los ve realmente felices.

Lionel Messi y Antonela Roccuzo disfrutan de sus vacaciones junto a familiares y amigos

Casi un año atrás, Lionel Messi y su familia vivieron días de alta tensión y estrés al tener que mudarse de Barcelona a París debido a que el crack argentino no renovó su contrato con el equipo culé. Leo y los suyos dejaron su zona de confort y la adaptación en la capital francesa les llevó tiempo, lo propio al futbolista con el conjunto parisino. Luego de una temporada particular, que igual terminó con el título en la Ligue 1 con el PSG y La Finalissima ante Italia con la selección argentina, llegó el merecido descanso y no escatimaron en nada con tal de pasar días inolvidables junto a sus amigos.

Después de unos días en su querido Rosario, fueron las Islas Baleares, en España, el destino elegido por la familia Messi. Quizá por su cercanía con su casa en Barcelona y aprovecharon al máximo el excelente clima que hay por su ubicación geográfica y el inicio del verano en aquellas latitudes. Días de sol, playa y el mar fueron las postales de Leo, su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, quienes compartieron la mayoría de sus jornadas con Cesc Fàbregas y Luis Suárez y las familias de ambos futbolistas que quedaron libres.

Pero hubo dos lugares en los que el grupo disfrutó a pleno. Primero en en el yate Shalimar II, y que el costo de su alquiler semanal ronda los 73 mil dólares (60 mil libras esterlinas). El sitio Súper Yacht Charter Ibiza indica que dicha nave tiene 27 metros de eslora, capacidad para hasta 8 huéspedes en 4 lujosos camarotes, incluyendo una Suite Principal, un camarote VIP y dos twin convertibles en doble, todos ellos con cuartos de baño en suite y ubicados en la cubierta inferior.

Desde la semana pasada Antonela subió fotos de su familia y sus amigos en la fastuosa embarcación en la que siguen gozando de días inolvidables. En estas postales se pueden ver a la pareja tomando sol y también con algún mimo entre ambos. Además aparecen abrazados junto a sus hijos, sacándose fotos a pleno sol y pegando un bronceado en el medio del mar.

El “bote”, además, cuenta con los llamados “juguetes acuáticos”, como Tender Williams turbojet 3,25 (lancha pequeña), una moto de agua Seabob F5S y un Jet Surf. El yate está disponible para alquilar durante todo el año desde su puerto base de Marina Ibiza, con la oportunidad de navegar a Formentera, Mallorca y Menorca.

En el yate se lo ve a Leo con una bikini multicolor que lució este miércoles y a Anto con un bikini negro. Ella posteó una foto que se volvió viral y que revolucionó las redes por el look del capitán de la selección argentina. Antonela y Leo a pleno sol y con el mar de fondo (@antonelaroccuzzo)

Pero también hubo disfrute en tierra ya que alquilaron una isla privada a la que Anto bautizó como “La Isla Bonita”. El medio The Sun de Inglaterra investigó la región y el archipiélago tiene un valor de 260.000 libras esterlinas por semana (unos 301.623 euros), mientras que el diario As de España informó que el lugar cuenta con seis habitaciones, un gimnasio, una piscina de 20 metros y 22 miembros del personal para abastecer todas las necesidades de los inquilinos.

En Ibiza también aprovecharon para celebrar el cumpleaños número 35 de Messi, el pasado 24 de junio. En ambos eventos se reunió la mayoría del plantel de la selección argentina ya que asistieron Joaquín Correa, Nicolás Otamendi, Gio Lo Celso, Nahuel Molina, Roberto Pereyra, Lucas Ocampos, Ángel Correa, Alejandro “Papu” Gómez, Ángel Di María, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Emiliano “Dibu” Martínez y Lautaro Martínez. Se sumaron Javier Pastore y José Sosa.

Leo goza de sus últimos días de vacaciones ya que este lunes deberá presentarse en el inicio de la pretemporada del PSG, sería un hecho que tendrá nuevo entrenador, Christophe Galtier, quien reemplazaría a Mauricio Pochettino. La Ligue 1 de Francia arrancará el primer fin de semana de agosto y tendrá una pausa el 13 de noviembre, una vez terminada la 15ta. fecha, a solo ocho días para el comienzo de la Copa del Mundo en Qatar.

LAS FOTOS DE MESSI, SU FAMILIA Y AMIGOS EN EL YATE