Los Caniggia contra sus Padres

Una nueva pelea se desató en el clan Caniggia-Nannis. Esta vez apareció Alex Caniggia desde sus redes haciendo un enardecido descargo contra su madre, Mariana Nannis, por desalojarlo del departamento en el que vivía, pocos días antes de que su pareja, Melody Luz, diera a luz a su primer hijo.

“Le dije ‘te alquilo el departamento’ porque mi mujer estaba embarazada y ya venía la beba. ¡Me echó! Nos reputeamos. Le dije ‘¡metete el depa en el orto!’. Me mudé”.

“Mi vieja, la lacra, me echó del departamento. Escuchen bien la historia. ¿Qué opinan?”, puso, enojadísimo contra la polémica mediática. “Storytime de cómo mi vieja me echó del departamento. Lo voy a resumir rápidamente. Me llama mi vieja y me dice ‘voy para allá’. Listo. ‘¿A qué venís?’. ‘El divorcio con tu viejo’. Listo, perfecto”, contó, a cámara.

ALEX CANIGGIA | VÍA REDES

El mediático indicó que iba a hacer un ‘Storytime’, del conflicto que tuvo con su mamá, es decir, una historia de forma breve, pero que logre captar la atención del público, y dándose a entender de forma concreta sobre determinado asunto.

“Me llama mi mamá y me dice: ‘voy para allá’. Ok, listo, ‘¿a qué venís?’, le digo”, comenzó Alex. “Por el divorcio con tu papá”, fue la respuesta de Mariana. “Después me dice: ‘En tres días llego, tenes que irte del departamento’”, sumó Alex, y manifestó que su respuesta fue: “Tengo a mi mujer embarazada, va a parir la próxima semana, y así fue, parió a los 10 días de esto”.

“Me echó del departamento. Yo le dije que se lo alquilaba, ‘que me vas a hacer mudarme con todas las cosas, mi jermu embarazada, la beba ya llegaba, le dije’”, sostuvo el hermano de Charlotte.

Posteriormente, continuó: “Me dijo que necesitaba el departamento y nos re puteamos. En fin, me mudé del departamento, pero ¿saben qué fue lo peor? Cuando vino, nunca vivió en departamento. Y encima yo venia pagando las expensas, y cuando me hecha, el abogado inutil que tiene lo llama a mi representante y le dice: ‘¿Alex puede seguir pagando las expensas?’. Yo me quedé tipo: ‘¿Qué?’”.

MARIANA NANNIS – ALEXANDER CANIGGIA (VÍA: REDES)





“Además, ni siquiera se preocupó en ver a la nieta, no me felicitó, ni a mi, ni a mi mujer, nada. No vino a verla a la clínica a mi hija, y ella estaba acá durante ese momento, no hizo nada”, indicó Alex visiblemente enojado.

“¿Ustedes pueden creerlo?. Quiero leer los comentarios de lo que piensa la gente, no se lo voy a perdonar a mi vieja, le hice la cruz”, concluyó la pareja de Melody Luz.

ALEX CANIGGIA (VÍA: REDES)

La filosa opinión de Mariana Nannis al enterarse que Claudio Paul Caniggia cambió de abogado

Claudio Paul Caniggia habría tomado la decisión de apartar a Fernando Burlando como su representante legal en la causa que le inició Mariana Nannis por abuso sexual, y ella hizo pública su filosa opinión.

En el ‘Run run del espectáculo’ (Crónica), dieron a conocer un audio de la mediática, donde dispara contra su expareja y opina sobre su situación. “Es como si le hubiesen comido al rey, y al rey no te lo pueden comer nunca en el ajedrez”, expresó la madre.

MARIANA NANNIS – CLAUDIO PAUL CANIGGIA (VÍA: REDES)

Y posteriormente, dando a entender que Caniggia perdio una pieza clave en su defensa, ya que no cuenta más con Burlando, sumó: “Se ve que no juega mucho al ajedrez, es un idiota, ¿qué podemos esperar de un idiota? O sea, un agresivo, idiota, golpeador, violador. Si no fue preso hasta ahora fue porque estaba Fernando Burlando atrás, o sea, poniendo todo al frente”.

Para finalizar, sostuvo: “Ahora van a salir los peritos, va a salir la jueza… ahora está en el horno, ahora está en el horno con papas”.

Por otro lado, lo único que se sabe sobre el nuevo equipo legal de Claudio Paul Caniggia es que, una vez que le dio a conocer al tribunal que los abogados Fernando Burlando y Alejandro Díaz ya no lo defenderían, también confirmó que fueron reemplazados por José Vera y Juan Esteban Meyer.

Charlotte Caniggia habló con dolor de la nula relación con sus padres: “Ellos tomaron distancia”

Charlotte habló del nulo vínculo con sus padres en Intrusos.

Incluso reveló que sus padres no conocen a Venezia, la hija recién nacida de Alex Caniggia y Melody Luz.

“Estoy muy bien como tía. Compré mucha ropa de bebé. Cuando Melo estaba embarazada le dije que iba a ser nena y fue nena”, dijo la joven mediática en nota con Intrusos, con una enorme sonrisa.

“A mí me encantaría ser mamá, quizás el año que viene. Está en mis planes. Como máximo a mis 32 años, y tengo 30″, agregó Charlotte.

Acto seguido, cuando el noteroRafa Juli le consultó por su relación con Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia, la influencer se puso seria y contestó: “Con mis padres no hablo mucho, pero ahí andan”.

“No me hablo con mis padres. Ellos tomaron distancia. Éramos una súper familia perfecta, pero las cosas cambian”.

Ahondando sobre los vínculos familiares, el cronista de América le retrucó: “¿Cómo tomó Mariana tener una nieta y ser abuela?”.

Con angustia, Charlotte respondió: “No sé. Habría que preguntarle a ella. No hablo ni con mi madre ni con mi padre. No te podría contestar esta pregunta”.

CHARLOTTE CANIGGIA HABLÓ CON DOLOR DE LA DISTANCIA QUE MANTIENE CON SUS PADRES

Con adultez y seriedad, Charlotte Caniggia expresó su voluntad de recomponer la relación con sus padres y argumentó por qué actualmente no tiene contacto con ellos.

“Ellos tomaron distancia y yo, como hija, creo que no hablar de ellos es lo mejor que puedo hacer, hasta que se acomoden las cosas y hablemos. Va a tomar un tiempo eso”, dijo.

“No puedo quejarme, fueron excelentes padres. Nos dieron la mejor educación”, reconoció Charlotte.

Y continuó: “Éramos una súper familia perfecta, increíble. Pero las cosas cambian y, a veces, los padres toman otro camino. Se divorcian”.

“¿Con el divorcio empezó un poco la desintegración familiar?”, le consultó el notero, en alusión a la conflictiva separación, a principios de 2019 y tras 25 años de matrimonio.

Con dolor, Charlotte concluyó: “Así es. Los hijos no tienen nada que ver cuando los padres se separan. Son los hijos. Quizás los padres no entienden eso. En mi caso me estaría pasando esto”.