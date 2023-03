Lizy Tagliani se casó con Sebastián Nebot y se emocionó al recordar a su mamá

El día 23 de marzo, Lizy Tagliani se casó con Sebastián Nebot, un joven del que se enamoró hace menos de un año y al que señaló como “el gran amor de su vida”. La ceremonia se llevó a cabo esta mañana en el Registro Civil de Berazategui y una gran cantidad de medios dijeron presentes para cubrir el momento y acompañar a la conductora en este día tan especial.

Tras dar el sí, Lizy se permitió decir unas palabras: “Yo como no puedo aguantarme hablar, quiero decir que estoy muy orgullosa y muy contenta con el paso que acabamos de dar. Que Sebastián es un hombre muy importante en mi vida y que la vida se construye de oportunidades” , expresó visiblemente emocionada.

Y agregó: “Sin las oportunidades no podemos lograr absolutamente nada, y yo soy un resultado de muchas pequeñas oportunidades de gente maravillosa que se me ha cruzado a lo largo de la vida. Y también esas oportunidades tienen que ver con el amor, y Sebastián es eso que representa en mi vida: el gran amor con el que quiero estar el resto de mi vida”.

Luego en Intrusos conversó con Flor de la V que le dedicó unas sentidas palabras: “Tu casamiento tiene que ver no sólo con el amor sino también con la lucha de nuestro colectivo”, remarcó la conductora. Mientras que Lizy completó: “Sí, para mi fue muy importante casarme como Lizy, el juez me llamó por el nombre que yo elegí para auto percibirme y es algo muy importante”, señaló.

“Pensé en mi mamá desde el minuto uno, nunca me la saco de la cabeza, yo no podría ser Lizy sin ella, y cada cosa que hago, además de hacerlo por mi, es hacerlo como un homenaje a mi mamá, vivir algo de lo que a ella le hubiera encantado y nunca pudo hacer es algo que me hace doblemente feliz”, cerró conmovida por su presente.

La artista contrajo matrimonio con Sebastián Nebot rodeada de seres queridos.

LIZY TAGLIANI Y SEBASTIÁN NEBOT | MARCELO SILVESTRO Y FEDERICO DE BARTOLO

A las 19 hs comenzó la celebración en “La Paloma”, salón es de una amiga de Lizy Tagliani​ -también en Berazategui-, quien apenas se enteró que se casaría, le ofreció organizarle la boda.

Los invitados a la boda de Lizy Tagliani y Sebastián Nebot

En total, fueron 180 los invitados confirmados a la gran fiesta, entre los cuales hay muchas figuras del espectáculo de nuestro país, como por ejemplo: Mirtha Legrand, Wanda Nara, Marley, Nicole Neumann, Soledad Pastorutti, Karina La Princesita, Vero Lozano y Florencia Peña, entre otros.

A medida que iban llegando, ingresaban por la entrada principal del salón, decorada con una mega alfombra roja, las iniciales de los novios en 3D y lámparas en el piso de diferentes tamaños.

El look de los Novios

Por supuesto, el primero en llegar fue Sebastián Nebot. Veestía un chaqué negro, con zapatos de charol, corbatón gris y una flor en la solapa del saco, que era del ramo de la Novia.

El vestido de Lizi era un diseño de Pablo Ramírez. Contaba con doble falda, una casi al cuerpo y la otra con volumen que se podía extraer.

La parte superior tenía breteles angostos y escote en pico levemente redondeado.

Los padrinos de la ceremonia fueron Mirtha Legrand y Marley. La diva les dedicó unas palabras a los Novios: “Les deseo muchas felicidades. Que tengan una vida armoniosa”, comenzó diciendo la abuela de Juana Viale. Y les advirtió: “Ojo que la convivencia no es fácil”.

Soledad Pastorutti y su marido Jeremías Audoglio, Gustavo Yanckelevich y Rossella Della Giovampaola, y Christian Sancho y Celeste Muriega fueron tres de las primeras parejas en llegar.

Elizabeth Vernaci, gran amiga de juntadas de Lizi por supuesto no se quiso perder el evento. Vicky Xipolitakis firmó autógrafos en la puerta del salón. Y, Karina La Princesita, se lució con su vestido de brillos.

Barby Franco y Fernando Burlando quisieron saludar a los Novios para felicitarlos. Fue la primera salida de la modelo con un vestido jugado. Su hija Sarah quedó al cuidado de la abuela. Paula Cháves y Pedro Alfonso, y Lourdes Sánchez con El Chato Prada, también dijeron Presente.

