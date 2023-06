Liverbird, “Llegando a Abbey Road”

Esta banda que comenzó a sonar en 2020, como tributo a The Beatles, fue creciendo como un grupo de Rock and roll y hoy traspasa las fronteras y en Abbey Road, cumplirá su sueño de grabar el siguiente proyecto que nos comparte Juan Manuel Acedo Stone, su vocalista:



“LIVERBIRD es una banda de rock formada por músicos de Rosario, Funes y Roldán en el año 2020.

La banda está compuesta por Juan Manuel Acedo Stone en la voz principal y guitarra, Pitu Rossi en la batería, Gori Leva en el bajo, Julián Vega en

pianos y coros, Ale Leva en guitarra y coros, Pablo Herrera en teclado y efectos y Palmo Addario en la producción.

El estilo de la banda es una fusión de rock and roll, pop rock, soft rock y rock indi, con letras en español e inglés que se enfocan en la vida cotidiana y las experiencias personales. El sonido de la banda es enérgico y festivo, con ritmos bailables y melodías pegadizas como asì tambièn baladas sentidas, emotivas e inspiradoras. LIVERBIRD se ha presentado en numerosos escenarios como ser LA TRASTIENDA (bs.as.), ROCKIN MUSIC PALERMO (bs.as.), THE ROXY (bs.as.), TEATRO BROADWAY (rosario), PARQUE NACIONAL A LA BANDERA (rosario), PLAYA DE LA MUSICA (rosario), SALA LAVARDEN (rosario), CITY ROCK (rosario) y ELVIS (rio cuarto), dentro de los más destacados, y ha compartido escenario con artistas de la talla de “Ella es tan Cargosa” y “Estelares”.

La banda ha sido bien recibida por el público y la crítica por su estilo fresco y enérgico.

Los integrantes de LIVERBIRD cuentan, tanto en forma grupal como así también cada uno en forma individual, con amplia experiencia, habiendo tocado en destacados escenarios del ámbito nacional e internacional.

Como ser el caso de Juan Manuel Acedo Stone con un cliclo de Shows en Miami durante el 2019 junto a artistas locales y shows en Inglaterra en the Cavern Club de Liverpool junto a Drew Harrison de Estados Unidos y Pitu Rossi, que siendo seleccionado como mejor baterista Beatle de Sudamérica con su banda Mersey, ha tocado en Londres y Liverpool e innumerables escenarios del pais.

Junto a Juan Manuel Acedo Stone han inciado este proyecto y han compartido escenario con la mítica banda “ELLA ES TAN CARGOSA” en la Trastienda Bs.As. y en Rosario en la Sala de Las Artes, con la reconocida banda “ESTELARES”. Cabe destacar la exitosa experiencia musical de Palmo Addario, productor musical de LIVERBIRD, quien ha participado de producciones de

la talla de David Lebon, Charly Garcia , Coty Sorokin y Diego Torres con quien obtuvo un disco platino en los premios MTV, entre muchos otros.

Liverbird, Proyecto de Video Clips: cumplirá su sueño de grabar “Llegando a Abbey Road”

“La propuesta visual consiste en mostrar a los integrantes de la banda en sus respectivos hogares, donde cada uno se sumerge, colocandose unos cazcos de realidad virtual, en una experiencia multimedia de VR, mediante la selección de una opción disponible en el menú de una aplicación. Con la opción ABBEY ROAD “experience”, se activaría un efecto que daría inicio a la experiencia de inmersión en la cual los músicos recorren diversos lugares icónicos de la ciudad de LONDRES / LIVERPOOL realizando distintas actividades hasta llegar al estudioABBEYROADpara ingresar al mismo y finalmente tocar y grabar en sus salas.

En este sentido, se busca mostrar los movimientos y acciones que se realizan en la “realidad virtual” mediante la utilización de imágenes simultáneas en la pantalla, dividiéndola en dos o más cuadros. Por ejemplo, el baterista puede estartocando la batería en el estudio y, al mismo tiempo, sentado en el baño de su casa con

los cascos de RV tocando en el aire. O abrir la puerta del armario de su habitación y asomarse a la sala de monitoreo del estudio. De manera similar, se pueden mostrar secuencias en la ciudad donde los músicos interactúan con los lugares emblemáticos y, simultáneamente realizan las mismas acciones en su entorno hogareño.

Finalmente, se busca simbólicamente unir las dos realidades, la virtual y la real, con algún elemento común, como ser un cuadro con una foto icónica de John Lennon en las paredes de Abbey Road, y que el cantantede la banda frente a esta imagen, al quitarse los cascosdeRV, se lo vea frente auncuadro con la misma imagen, pero en la pared de su casa. Esta propuesta creativa busca destacar la versatilidad y el talento de labanda, así comola capacidadde cumplir sueños yde crear experienciasúnicas e inolvidables.

Propuesta Narrativa: Motivación y objetivos:



Liverbird concibe la música como un medio de comunicación y expresión artística. Los grandes artistas del siglo pasado y las músicas que han sido los pilares de lo que hoy conocemos como “música rock”, han sido el motor de inspiración que motivaron el deseo de crear un sonido único y auténtico que conecte con su audiencia y les permita compartir su mensaje.

Para la banda, componer y hacer música, es una forma de explorar el mundo y conectar con su entorno.

A través de sus letras y melodías, Liverbird busca retratar la complejidad de la vida, la adversidad, los sueños, el amor y la pasión. Su objetivo es crear un universo sonoro que conecte con las emociones y las vivencias de quien escucha, y les permita encontrar en la música un refugio y una fuente de inspiración.

En este sentido, los videoclips que Liverbird ha concebido no son meras piezas audiovisuales, sino una extensión de su visión artística. En ellos, buscan transmitir su mensaje de una forma innovadora y creativa, aprovechando las posibilidades que la tecnología de realidad virtual ofrece.

En definitiva, Liverbird es una banda que se define por su pasión por la música y su compromiso con una visión artística del mundo. Sus videoclips son una manifestación de esta visión y un ejemplo de cómo la música puede conectar a las personas y transmitir un mensaje profundo y significativo.



Propuesta estética:

Será filmado en digital y editado enformato Super 8 para crear una sensación de nostalgia y dar la apariencia de un video casero, como una suertede viaje eneltiempo.

Elformato Super 8 proporciona una estética distintiva que ha sido utilizada en muchos clásicos del cine y de la música para recrear la atmósfera de la época dorada del rock.



Diseño de producción / cronograma:

Del 2/10 al 10/10. Empezando en Londres con tomas porla ciudad y en los estudios de Abbey Road y después unos dias en Liverpool haciendo tomas en la ciudad, también tocando en el mitico CAVERN CLUB donde se iniciaron los BEATLES y en estudio en ABBEYROAD STUDIOS.



Conclusión:

En conclusión, el videoclip de “Liverbird” se presentará como una experiencia emocionante y nostálgica para los fans de la banda y los amantes del rock.

La combinación del formato Super 8 con la tecnología de realidad virtual creará una atmósfera auténtica y única que transportará a los espectadores a algunos de los lugares más icónicos del rock. La estética retro del videoclip reflejará los buenos tiempos del rock y la música en general, creando una sensación de nostalgia para el público.