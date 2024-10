Lisa presentó su nueva canción “Moonlit Floor” en el Global Citizen Festival 2024 y la red colapsó con la letra

LISA mostró su actitud de “ROCKSTAR” al Festival Global Citizen el 28 de septiembre de 2024. Además de cantar sus temas clásicos y sus últimos éxitos, la cantante y miembro de BLACKPINK sorprendió al presentar “Moonlit Floor”. En medio de su actuación, la estrella mundial del pop pidió un cambio para hacer del mundo un lugar mejor.

El concierto se presentó en el Great Lawn del Central Park de Nueva York el 28 de septiembre, y due presentado por el actor Hugh Jackman, Embajador de Global Citizen. Ese día también intervinieron Jane Goodall y el cantante de Coldplay Chris Martin, curador del festival.

Los fans de Lisa en Estados Unidos se hicieron escuchar fuerte y alto desde antes de que Lisa pisara el escenario, durante y después. Algunos de ellos comentaron cuánto los inspiraba la idol tailandesa, además de remarcar la mujer fuerte y poderosa que es.

Antes de su presentaicón Lisa dijo: “Estoy muy agradecida de estar aquí apoyando una buena causa. y a mis fans sólo quiero decirles que cada pequeña acción cuenta”, expresó haciendo un llamado a BLINK y Lilies para tomar acción para crear un cambio para los ciudadanos más vulnerables en el mundo, derrotar a la pobreza, defender el planeta y exigir equidad (Entrar ACÁ).

¿Qué dice la letra de Moonlit Floor de Lisa?

Tras sus éxitos “MONEY”, “LALISA”, “ROCKSTAR” y “NEW WOMAN“, Lisa sorprendió a todos con su nueva canción “Moonlit Floor”.

El mayor asombro llegó cuando los fans escucharon bien la letra. ¿Su presentación fue acaso una confesión? ¿Quién es el chico francés de ojos verdes?

En castellano:

Necesito oirte decirlo en voz alta

Porque me encanta cuando mi nombre sale de tu boca

Me encanta cuando tus ojos acarician mi cuerpo (Oh-oh)

Justo antes de dejar que tus besos en mí

Sí, mi chico francés me tiene alucinanda

Como tu piel es siempre suave

Como tus besos siempre golpean

Como sabes justo donde

Sí, mi chico francés me tiene alucinanda

En ese acento de tus labios

Cómo tu lengua hace todos esos trucos

Como sabes justo donde

Bésame bajo el crepúsculo de París

Bésame en el suelo iluminado por la luna

Bésame bajo el crepúsculo de París (Ah-ah)

Así que bésame

Bésame en el camino del vuelo al cielo

Nunca abajo, nene, revisa mis estadísticas

La verdad es, yo no estaba tratando de conocer a nadie

Bebé, iba a conseguir mi bolso

Pero cuando te vi, pensé, me gusta eso.

No estaba tratando de morder, nene, me caeré hacia atrás.

Pero cuando te escuché decir, Bonjour, nena,

pensé: Maldita sea

¿Qué es Global Citizen Festival?

El Festival Global Citizen está organizado por la organización internacional Global Citizen, cuyo objetivo es pedir a los líderes mundiales que aborden los problemas de la crisis climática, la igualdad de mujeres y niñas, y la pobreza.

Este año, el evento “abogará por la equidad de todas las personas, haciendo un llamamiento a gobiernos, filántropos y al sector privado para que garanticen la satisfacción de las necesidades básicas de las comunidades marginadas del mundo, incluidas las vacunas y unos sistemas sanitarios sólidos, una educación de calidad y alimentos nutritivos”, según un comunicado.

“LISA no solo es una intérprete increíble, sino también una poderosa defensora, que aprovecha su voz y su plataforma para impulsar la acción en algunos de los retos más urgentes a los que se enfrenta nuestro mundo”, comentó Katie Hill, Vicepresidenta sénior y Directora de Música, Entretenimiento y Relaciones con Artistas de Global Citizen., la principal organización mundial que busca acabar con la pobreza extrema.”Estamos encantandos de darle la bienvenida a Lisa, y por supuesto a Lilies y BLINKs, a Central Park”, añadió Hill, haciendo referencia al fandom personal de la estrella mundial y grupal por BLACKPINK.

BLACKPINK ha sido una fuerza formidable abogando por la acción climática y animando a sus seguidores, llamados BLINKs, a trabajar en el objetivo colectivo de salvar la Tierra. En 2020, el grupo fue designado defensor de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) y transmitió mensajes contundentes al mundo.