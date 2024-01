Lionel Scaloni confirmó que seguirá como DT de la Selección Argentina

El DT de la Selección argentina, Lionel Scaloni, confirmó que seguirá al frente del equipo campeón del mundo y estará al mando del conjunto nacional en la próxima Copa América que se disputará en Estados Unidos a mediados de este año.

En noviembre de 2023, el entrenador puso en duda su continuidad tras vencer 1-0 a Brasil en el estadio Maracaná de Río de Janeiro por las Eliminatorias. “Necesito pensar, necesito pensar mucho qué voy a hacer”. “No es un adiós ni otra cosa, pero necesito pensar porque la vara está muy alta y está complicado seguir, está complicado seguir ganando”, comentó en ese momento el DT. “Toca pensar este tiempo. Se lo diré al presidente (de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia), se lo diré a los jugadores después porque esta selección necesita un entrenador que tenga todas las energías posibles y que esté bien”, acotó.

Dos meses después, el mismo DT trajo tranquilidad a los hinchas argentinos: “Se ha hablado mucho, pero yo siempre dije la verdad. Había momentos para pensar y saber qué hacer. Eso no era una despedida ni nada, solo era pensar cómo continuaba en la Selección. Es momento también para darle espacio a los jóvenes y eso para nosotros era importante”.

Sobre Lionel Messi, declaró: “Continuará hasta que diga lo contrario. Yo no seré el que diga que no va a venir más. Sobre todo porque es feliz dentro de un campo de juego. Es feliz ahí. Es realmente él jugando a la pelota. Siempre decimos que debe continuar hasta que no pueda hacerlo porque después será aún más difícil para él, pero para todos será duro no volver a verlo en el campo”.

Con esta confirmación, la Selección argentina ya piensa en lo que será la fecha FIFA de marzo, cuando jugará dos amistosos ante China y posiblemente frente a Ghana, en lo que será sus últimas dos pruebas antes de la Copa América de Estados Unidos 2024. Argentina debutará ante Canadá o Trinidad y Tobago el 20 de junio, a las 21 en el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta. Luego enfrentará a Chile en Nueva Jersey y a Perú en Miami, por la fase de grupos.