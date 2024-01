Lionel Messi desató una locura en El Salvador: el impactante y multitudinario recibimiento al Inter Miami

El club estadounidense Inter Miami, con la estrella argentina Lionel Messi, aterrizaron en El Salvador por un lapso aproximado de 24 horas como parte de su primer partido de pretemporada en 2024. El equipo y el jugador, que serán protegidos por altas medidas de seguridad durante su corta estancia en la nación centroamericana, fueron recibidos por una verdadera multitud.

Cientos de fanáticos aguardaron por horas en la puerta de la entrada del hotel donde hará base el conjunto dirigido por Gerardo Martino bajo el grito de “Messi, Messi”. Las Garzas esta noche, desde las 22 (hora de Argentina), iniciarán su gira amistosa por varios países con un amistoso internacional contra El Salvador en el Estadio Cuscatlán.

En El Salvador mostraron su idolatría por Lionel Messi (Photo by Marvin RECINOS / AFP)

La delegación del elenco rosa y negro, que incluye al director deportivo Chris Henderson, junto a jugadores y personal técnico, arribó en un vuelo privado tras menos de tres horas de trayecto. A su llegada, fueron recibidos con honores como distinguidos visitantes. Al equipo, que decidió no realizar reconocimiento previo del terreno de juego, lo esperaba una concentración de periodistas y aficionados ansiosos por ver al campeón del mundo jugar nuevamente con su nuevo-viejo socio, el uruguayo Luis Suárez.

Entre las medidas de seguridad implementadas por las autoridades salvadoreñas se destacan los dos autobuses que acompañaron a la comitiva desde el aeropuerto en su traslado al hotel. Los deportistas tendrán una sesión de activación interna en el hotel para garantizar que estén en óptimas condiciones antes del partido. Un fanático luce con orgullo su tatuaje de Lionel Messi (EFE/Rodrigo Sura)

Vale destacar que en las calles abundaron las camisetas rosas con el 10 en la espalda, pero también las albicelestes de la Selección argentina, vigente campeona del mundo. Incluso en un momento los aficionados se animaron a entonar la icónica canción “tierra de Diego y Lionel” que fue furor durante la Copa del Mundo en Qatar 2022.

Inmediatamente retornarán a territorio estadounidense porque el próximo lunes 22 de enero, desde las 20hs de Argentina, el elenco de Martino se topará con el FC Dallas en el Estadio Cotton Bowl de Texas en la segunda presentación preparatorio. Ese primer tramo hasta El Salvador demandará recorrer unos 1600 kilómetros y el posterior viaje a Dallas ya le sumará más de 2 mil kilómetros al equipo en apenas un puñado de horas.

A continuación, el equipo pondrá rumbo a Oriente Medio donde disputará dos partidos en la ciudad de Riyadh, Arabia Saudita. El 29 de enero Inter Miami jugará contra Al Hilal, actual líder indiscutido de la Saudí Pro League con 52 unidades, en el Kingdom Arena Stadium. Solo unos días después, el 1 de febrero, se enfrentará al Al Nassr en lo que podría ser el último enfrentamiento entre la histórica rivalidad entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. La travesía directa desde Estados Unidos al territorio árabe implicará cerca de 12 mil kilómetros de recorrido.

EL CALENDARIO DE LIONEL MESSI CON EL INTER MIAMI

19 de enero: Inter Miami vs. El Salvador, Estadio Cuscatlán de San Salvador (Amistoso)

22 de enero: Inter Miami vs. FC Dallas, Estadio Cotton Bowl (Amistoso)

29 de enero: Inter Miami vs. Al Hilal, Kingdom Arena Stadium, Riyadh (Amistoso)

1 de febrero: Inter Miami vs. Al Nassr, Kingdom Arena Stadium, Riyadh (Amistoso)

4 de febrero: Inter Miami vs. Hong Kong Team, Hong Kong Stadium (Amistoso)

7 de febrero: Inter Miami vs. Vissel Kobe, Japan National Stadium (Amistoso)

15 de febrero: Inter Miami vs. Newell’s, DRV-PNK Stadium (Amistoso)

21 de febrero: Inter Miami vs Real Salt Lake,DRV-PNK Stadium (MLS – Fecha 1)

25 de febrero: Inter Miami vs Los Ángeles Galaxy, Dignity Health Sports Park (MLS – Fecha 2)

2 de marzo: Inter Miami vs Orlando City SC, DRV PNK Stadium (MLS – Fecha 3)

4 de marzo: Ida Octavos de final de Concachampions (vs Nashville SC o el Moca de República Dominicana)

10 de marzo: Inter Miami vs CF Montréal, DRV PNK Stadium (MLS – Fecha 4)

13 de marzo: Vuelta octavos de final de Concachampions (vs Nashville SC o el Moca de República Dominicana)

