Lionel Messi compartió una foto comiendo con su hijo Ciro y se volvió viral por lo que había en el plato

Lionel Messi compartió en la red una foto comiendo con su hijo Ciro y se volvió viral por lo que había en el plato del pequeño.

Tras el triunfo de la Selección Argentina en la final de la Copa América 2024, el futbolista retrato a través de sus historias de Instagram un tierno momento con el menor de sus hijos junto a Antonela Roccuzzo.

En la imagen se lo puede ver a Messi con un plato de fideos, verduras y, aparentemente, pollo, y a Ciro comiendo fideos con salchichas. Esto desató una lluvia de memes en la red y la foto rápidamente se viralizó.

Los internautas dejaron comentarios como: “La familia Messi comiendo fideos con salchichas y vos, crota, si no hay sushi no comés”, “Vos pidiendo vuelos baratos en primera clase y la familia Messi comiendo fideos con salchichas”, “Cuando sus hijos les digan ‘¿otra vez fideos? muéstrenle esta foto del hijo de Messi comiendo mostacholes con panchos”, “Ciro comiendo salchichas con fideos, en mi casa tenemos cosas de la familia Messi”, “Si el hijo de Messi come fideos con salchicha, tan pobre no me siento”.

Los seguidores, al ver la foto, volvieron a sorprenderse de la sencillez de Messi. Por ejemplo, un usuario de X comentó: “La familia Messi comiendo fideos con salchichas y vos, crota, si no hay sushi no comés”.

Por otro lado, semanas atrás, Susana Giménez recordó el gesto que tuvo Messi la primera vez que se vieron. Fue durante la previa al encuentro entre Argentina y Perú por la Copa América 2024 en el Hard Rock Stadium de Miami.

La conductora habló con la transmisión de Telefe y contó: “Un día estábamos comiendo en Piegari, yo en una mesa con mis amigos en el fondo, y parece que él estaba con sus amigos, estaba Coppola también, en otra mesa”.

“No sé quién viene, si Coppola o quién, y me dice ‘Messi se quiere sacar una foto con vos’. Dije ‘¡¿Qué?! ¿Messi? ¡Yo me quiero sacar una foto con Messi, no Messi conmigo!”, continuó.

“Llegó, se para y yo ya me emociono. Le digo ‘Hola, Messi. Qué placer’”, dijo Susana. A lo que él le contestó con total humildad: “La foto es para mi mamá porque te quiere mucho. Te tiene en el living de casa en una foto”. Y Susana le respondió sorprendida: “’¡Ay, me vas a matar de amor! No me digas eso”.

La particular foto de Furia de Gran Hermano con Lionel Messi para festejar el triunfo en la Copa América

La Selección argentina se impuso 1-0 ante Colombia en el Hard Rock Stadium de Miami, con un gol de Lautaro Martínez. Tras un partido vibrante, el equipo de Lionel Scaloni se consagró bicampeón de América.

En sus redes sociales, Furia de Gran Hermano mostró que vio el partido junto a tres de sus ex compañeros de convivencia, Hernán Ontivero, Lucía Maidana y Emma Vich, que fue junto a su novio.

Tras el contundente triunfo de la Selección, Juliana Scaglione sorprendió a sus seguidores con una publicación, donde se la puede ver junto al máximo ídolo de los argentinos, Lionel Messi.

En la foto, La Pulga le está dando un beso en la cabeza, mientras ella sonríe con “cariños” en sus brazos. Enseguida, el posteo recibió miles de likes.

La publicación en cuestión fue un montaje que hizo una fanática de Furia con una imagen de la jugadora durante su estadía en la casa y el retrato del goleador besando la Copa del Mundo en Qatar.

La entrenadora de crossfit vivió con mucha pasión el encuentro de la Selección ante Colombia. En un momento, la ex GH explotó emocionada porque vio que Rodrigo de Paul se rapó la cabeza y exclamó: “¡Es furioso! ¡Es furioso!”.