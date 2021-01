Liliana Parodi habló de la salida de Jony Viale y Feinmann de A24

La gerenta de programación de América y A24 se refirió a la salida de Jonathan Viale y Eduardo Feinmann del canal de noticias A24 al remarcar que “terminaron sus contratos y no renovaron“, contó en diálogo con Moskita Muerta y Nilda Sarli por La Once Diez/Radio de la Ciudad.



Parodi, Gerente de programación de América y A24, se refirió a la salida de la señal de noticias del Grupo América. Viale y Feinmann “Dejaron la vara muy alta”, dijo.

“Lo que funciona no lo tocamos, pero existen otras variables: la movilidad, las decisiones de las personas que quieren seguir sus vidas y tienen otras ofertas“, señaló sobre los periodistas que pegaron el volantazo para sumarse a las filas de LN+.

En esta línea, Liliana Parodi resaltó: “Ambos tenían un rating fabuloso a la tarde y la verdad es que tenían mucha llegada y repercusión… Por eso dejaron la vara alta, ojalá podamos seguir subidos a la ola”, manifestó en nota con el ciclo Por si las Moscas con miras a la grilla del 2021.

El pasado 23 de diciembre Jonatan Viale, de 35 años, y Eduardo Feinmann, de 62, tuvieron su último pase en la señal de noticias A24. Los dos periodistas se despidieron asegurando que iban a extrañar “esta casa”.

“Doctor Eduardo Feinmann, ¿cómo le va? Edu querido”, arrancó Jonatan en su clásico momento en El Pase en A24. “Último pase, se nos termina… Del año, por supuesto”, agregó Eduardo. “Vamos a extrañar esta casa”, sentenció. “Sí, recién lo dije. Lo siento como un hogar, como una familia. Yo me crié acá de verdad, me crié acá en serio”, completó el hijo de Mauro Viale.

“Venía desde los cinco años a este estudio con mi viejo -Mauro Viale-, chiquito, con los rulos. Es mi casa. Saludo a todos, son todos familia, ¡cómo no los voy a extrañar! Pero siempre se está volviendo”, expresó Jonatan. “Pero bueno, la vida continúa“, cerró Feinmann, a lo que Viale agregó: “También”.

Antes del pase, Jonatan había dicho en su programa Realidad Aumentada: “Nos vamos, volvemos, nos volvemos a ir, volveremos de nuevo, ojalá, yo pienso eso”, manifestó, dejándole abierta la puerta la señal de Daniel Vila.